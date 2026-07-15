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Возбуждено уголовное дело, заключены под стражу директор и главный редактор Издательства Союза писателей
Указанные решения были приняты в ходе дальнейшего расследования уголовного дела в отношении Нгуен Тхань Нама по обвинению в «изготовлении, хранении, распространении либо пропаганде информации, материалов и предметов, направленных против Социалистической Республики Вьетнам».
Обвиняемыми являются: Нгуен Тхюи Ханг (1976 года рождения, проживает в квартале Хадонг города Ханоя, директор Издательства Союза писателей), Дао Ба Доан (1971 года рождения, проживает в квартале Хоанглиет города Ханоя, главный редактор Издательства Союза писателей) и Нгуен Ван Йен (1962 года рождения, проживает в квартале Футхыонг города Ханоя, начальник редакционного отдела Издательства Союза писателей).
По данным первоначального расследования, трое обвиняемых осуществляли редактуру, внесение изменений, издание и продвижение книги под названием «Беседы с Тхань — новый рассказ о свете». Следствие установило, что содержание книги искажает историю революций, линию и политику Партии и Государства, содержит оскорбления в адрес Президента Хо Ши Мина, генерала армии Во Нгуен Зяпа, а также ряда других руководителей Партии и Государства.
Следственное управление по вопросам безопасности полиции города Ханоя установило, что действия трёх обвиняемых содержат признаки преступления, предусмотренного статьёй 117 Уголовного кодекса – «изготовление, хранение, распространение либо пропаганда информации, материалов и предметов, направленных против Социалистической Республики Вьетнам». Решения о привлечении обвиняемых к уголовной ответственности и ордера на их временное задержание были утверждены Народной прокуратурой города Ханоя в соответствии с законодательством.
Следственное управление по вопросам безопасности полиции города Ханоя продолжает расследование уголовного дела для его дальнейшего рассмотрения в соответствии с законом.