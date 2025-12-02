вклад заместителя министра науки и высшего образования РФ в развитие образования во Вьетнаме

Выступая на церемонии, министр образования и подготовки кадров Вьетнама Нгуен Ким Шон отметил непосредственную и чрезвычайно важную роль заместителя министра Константина Могилевского в продвижении образовательного сотрудничества между двумя странами, а также в инициировании ряда проектов в области гуманитарного взаимодействия и преподавания русского языка во Вьетнаме.

В частности, Константин Ильич лично руководил переговорами и успешно обеспечил подписание двух межправительственных соглашений между Вьетнамом и РФ о сотрудничестве в области высшего образования и об учреждении Центра имени А. С. Пушкина во Вьетнаме. Он также тесно координировал работу с вьетнамской стороной в подготовке и организации визитов руководителей Вьетнама в Россию, особенно визита Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в 2019 году и недавнего визита Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама. В рамках этих мероприятий образовательное сотрудничество получило мощный импульс, способствовавший углублению и повышению уровня взаимодействия между двумя странами.

Заместитель министра также активно поддерживал и содействовал реализации ряда двусторонних образовательных инициатив, наиболее заметной из которых стала Конференция ректоров вузов Вьетнама и РФ в 2024 году. Мероприятие было отмечено видеоприветствием заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, подчеркнувшего динамичное развитие двусторонних отношений на основе традиционной дружбы. Форум собрал почти 200 участников, включая представителей 21 вьетнамского и 40 российских вузов.

Министр подчеркнул, что вручение памятного знака «За заслуги в сфере образования» является выражением глубокого признания вклада Константина Могилевского в развитие вьетнамского образования и двустороннего сотрудничества.

На церемонии заместитель министра Могилевский выразил честь и благодарность за присвоение высоконаградной отраслевой награды Вьетнама. Он отметил, что Вьетнам является особенно важным стратегическим партнёром РФ в области образования и науки, и поделился тёплыми чувствами к вьетнамскому народу и стране.

Он высоко оценил конкретные достижения в работе двух министерств в 2024–2025 годах, особенно Соглашение об учреждении Центра русского языка имени А. С. Пушкина, эффективную реализацию образовательных программ в России, расширение сети вузого сотрудничества и подготовку к проведению Года образования и науки Россия – Вьетнам в 2026 году.

Заместитель министра выразил пожелание, чтобы обе стороны продолжили расширение сфер сотрудничества, прежде всего в обмене учёными, преподавателями русского языка, в расширении контактов между студентами и совместной организации крупных мероприятий в 2026 году.

В рамках мероприятия две стороны также провели переговоры и отметили ряд позитивных результатов, включая подписание Соглашения об учреждении Центра русского языка им. А.С. Пушкина, продвижение преподавания и организации Олимпиад по русскому языку, расширение сотрудничества в области высшего образования и значительное увеличение числа кандидатов, направляемых на учёбу в РФ.

Стороны также завершили подготовку к официальному запуску Центра Пушкина, разработке плана сотрудничества на 2026–2030 годы и подготовке к 6-му заседанию Комитета по образованию, науке и технологиям. Кроме того, стороны договорились о совместной организации Конференции ректоров и Выставки высшего образования Вьетнама и России в I квартале 2026 года, а также участии в Форуме «Россия – Вьетнам: 75 лет сотрудничества» в конце 2025 года.