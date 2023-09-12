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Вице-президент Во Тхи Ань Суан присутствовала на церемонии открытия памятной таблички на проспекте им. Хо Ши Мина в Мозамбике

Как сообщил корреспондент ВИА в Африке, в рамках официального визита в Мозамбик во второй половине дня 11 сентября (время местное) вице-президент Во Тхи Ань Суан и высокопоставленная вьетнамская делегация провели встречу с лидерами столицы Мозамбика, приняли участие на церемонии открытия новой таблички и возложили цветы на проспекте Хо Ши Мина в центре города.
  Вице-президент Во Тхи Ань Суан и председатель городского совета Мапуту Энеас Комиш открыли памятную табличку на проспекте им. Хо Ши Мина. Фото: ВИА  
На встрече с председателем городского совета Мапуту, членом Политбюро правящей партии Фрелимо Энеасом Комиче вице-президент Во Тхи Ань Суан подчеркнула, что столица Мозамбика Мапуту, где расположен проспект Хо Ши Мина, является ярким символом солидарности и верной дружбы между двумя народами и имеет множество глубоких связей со Вьетнамом. Это также место с наибольшей концентрацией вьетнамской общины в Мозамбике. Что касается экономического сотрудничества, то в Мапуту также находится штаб-квартира совместного телекоммуникационного предприятия Movitel, типичного проекта экономического сотрудничества между двумя странами.

Приветствуя вице-президента Вьетнама, председатель городского совета Э. Комиче выразил пожелание на усиление сотрудничества между Мапуту и Ханоем, а также другим населенным пунктам страны.

Обе стороны согласились расширить обмен делегациями, придав двустороннему сотрудничеству глубину и эффективность; обмениваться опытом строительства столицы в направлении инноваций и современности, а также опытом городского управления и городской среды.

На церемонии вице-президент подтвердила, что это символ исторической связи двух стран, искренней привязанности поколений руководства Коммунистической партии Вьетнама и руководства партии ФРЕЛИМО. Несмотря на географическое расстояние и разницу поколений, президент Хо Ши Мин и президент Самора Машел, два великих сына вьетнамского и мозамбикского народов, разделяли одну и ту же цель равенства, демократии и прогресса для своего народа и всего человечества.

От имени партии и государства Вьетнама вице-президент выразила искреннюю благодарность за внимание и поддержку правительства Мозамбика и столицы Мапуту в процессе реставрации и сохранения этой реликвии.

Со своей стороны председатель Энеас Комиш выразил гордость и честь города, где находится проспект, названный в честь президента Хо Ши Мина, великого лидера и национального героя Вьетнама. Он подчеркнул, что открытие сегодня вице-президентом Во Тхи Ань Суан новой таблички на проспекте Хо Ши Мина является значимым событием, вдохновляющим народы двух стран, особенно молодое поколение, унаследовать и сохранять, поддерживать и развивать добрую традиционную дружбу между Вьетнамом и Мозамбиком. Он выразил уверенность, что это возможность для жителей двух стран и двух городов сблизиться и укрепить сотрудничество в ближайшее время.

Также во второй половине дня 11 сентября вице-президент Во Тхи Ань Суан посетила штаб-квартиру совместного телекоммуникационного предприятия Movitel в Мозамбике и пообщалась с руководителями и сотрудниками компании.

ВИА/ИЖВ

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