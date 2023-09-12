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Вице-президент Во Тхи Ань Суан присутствовала на церемонии открытия памятной таблички на проспекте им. Хо Ши Мина в Мозамбике
Приветствуя вице-президента Вьетнама, председатель городского совета Э. Комиче выразил пожелание на усиление сотрудничества между Мапуту и Ханоем, а также другим населенным пунктам страны.
Обе стороны согласились расширить обмен делегациями, придав двустороннему сотрудничеству глубину и эффективность; обмениваться опытом строительства столицы в направлении инноваций и современности, а также опытом городского управления и городской среды.
На церемонии вице-президент подтвердила, что это символ исторической связи двух стран, искренней привязанности поколений руководства Коммунистической партии Вьетнама и руководства партии ФРЕЛИМО. Несмотря на географическое расстояние и разницу поколений, президент Хо Ши Мин и президент Самора Машел, два великих сына вьетнамского и мозамбикского народов, разделяли одну и ту же цель равенства, демократии и прогресса для своего народа и всего человечества.
От имени партии и государства Вьетнама вице-президент выразила искреннюю благодарность за внимание и поддержку правительства Мозамбика и столицы Мапуту в процессе реставрации и сохранения этой реликвии.
Со своей стороны председатель Энеас Комиш выразил гордость и честь города, где находится проспект, названный в честь президента Хо Ши Мина, великого лидера и национального героя Вьетнама. Он подчеркнул, что открытие сегодня вице-президентом Во Тхи Ань Суан новой таблички на проспекте Хо Ши Мина является значимым событием, вдохновляющим народы двух стран, особенно молодое поколение, унаследовать и сохранять, поддерживать и развивать добрую традиционную дружбу между Вьетнамом и Мозамбиком. Он выразил уверенность, что это возможность для жителей двух стран и двух городов сблизиться и укрепить сотрудничество в ближайшее время.
Также во второй половине дня 11 сентября вице-президент Во Тхи Ань Суан посетила штаб-квартиру совместного телекоммуникационного предприятия Movitel в Мозамбике и пообщалась с руководителями и сотрудниками компании.