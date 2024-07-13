Визит президента Вьетнама в Камбоджу способствует углублению дружбы и солидарности между двумя странами

Посол Вьетнама в Камбодже Нгуен Хи Танг. Фото: ВИA

Этот визит, первая зарубежная поездка президента То Лама с момента вступления в должность, проходит в преддверии 57-й годовщины установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Камбоджей (24 июня). По его словам, этот визит имеет глубокое значение, направленное на укрепление связей под девизом «добрососедства, традиционной дружбы, всестороннего сотрудничества и долгосрочной устойчивости».



Отношения между Вьетнамом и Камбоджей стали краеугольным камнем устойчивого развития каждой страны, особенно в условиях сложности и неопределенности глобальной и региональной обстановки.



Посол отметил впечатляющую динамику двусторонних связей. На сегодняшний день Вьетнам может похвастаться 208 активными инвестиционными проектами в Камбодже на общую сумму около 3 миллиардов долларов США. С другой стороны, Камбоджа реализует во Вьетнаме 35 проектов на сумму 75,76 миллиона долларов США. Объем двусторонней торговли за первые пять месяцев 2024 года уже достиг 4,6 миллиарда долларов США, и, по прогнозам, к концу года он вернется к отметке в 10 миллиардов долларов США.



Помимо политических связей, Вьетнам и Камбоджа активно сотрудничают в области образования, науки и технологии, культуры и здравоохранения. Их парламенты, министерства и общественно-политические организации также стали свидетелями значительного прогресса в реализации совместных инициатив.



Посол назвал высокие технологии, цифровые и чистые технологии, цифровую трансформацию и перерабатывающую промышленность перспективными областями для будущего сотрудничества, вызывающими значительный интерес как у вьетнамского, так и у камбоджийского бизнеса.



Туризм представляет собой еще одну перспективную область для углубления сотрудничества. Премьер-министр Камбоджи Хун Манет недавно выразил энтузиазм по поводу укрепления туристических связей между Камбоджей и Вьетнамом, что может привести к созданию туристической схемы «Две страны - один пункт назначения» или «Три страны - один пункт назначения» (включая Лаос), сказал он.



Посол призвал обе страны использовать возможности и преодолевать трудности для достижения существенного прогресса во всех аспектах их партнерства, уделяя особое внимание экономическому сотрудничеству как новой движущей силе.

Дипломат подчеркнул важность поддержания и укрепления сотрудничества в области национальной обороны, безопасности и внешних отношений. Регулярные консультации на многосторонних форумах и глобальных площадках помогут защитить интересы обеих стран и внесут вклад в глобальный и региональный мир, стабильность и развитие, сказал он, подчеркнув необходимость поддержания и укрепления сотрудничества между министерствами, ведомствами, населенными пунктами и общественно-политическими организациями.



Наконец, он призвал к повышению осведомленности общественности, особенно среди молодого поколения, о традициях вьетнамско-камбоджийской солидарности и дружбы. По его словам, дать будущим поколениям возможность понять и сохранить эти связи жизненно важно для дальнейшего блага обеих стран.



