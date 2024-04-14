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НОВОСТИ

Визит председателя НС в Китай вносит практический вклад в двусторонние связи

По словам постоянного заместителя министра иностранных дел Вьетнама Нгуен Минь Ву, официальный визит председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ в соседнюю страну в очередной раз продемонстрировал приверженность Вьетнама прочным отношениям с Китаем.
  Председатель НС Вуонг Динь Хюэ (слева) и Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: ВИA
В беседе с прессой сразу после того, как 12 апреля председатель НС Выонг Динь Хюэ завершил поездку, Нгуен Минь Ву сказал, что визит состоялся в то время, когда в отношениях между двумя партиями и двумя странами наблюдается много позитивных изменений, особенно после исторического визита Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонга в Китай в ноябре 2022 года и визита Генерального секретаря ЦК Компартии Китая (КПК), Председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам в декабре 2023 года.

Это первый визит высокопоставленного вьетнамского лидера после того, как две страны объявили об укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства, создании сообщества с общим будущим, которое имеет стратегическое значение, сказал он, добавив, что он отражает желание конкретизировать общие понимания, обязательства и соглашения, достигнутые высшими руководителями двух партий и стран, внося позитивный вклад в развитие вьетнамско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства на благо народов обеих стран и во имя мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.

Визит способствовал не только укреплению связей сотрудничества между двумя законодательными органами, но и общим отношениям между двумя партиями и странами в различных областях, включая политику, национальную оборону, безопасность, практическое сотрудничество, особенно в экономике, торговле, инвестициях, транспортном сообщении, многосторонней координации, обменах между людьми, контроле и урегулировании разногласий на море в соответствии с шестью основными направлениями, согласованными высшими руководителями.

Говоря о значительных достижениях во время визита, Нгуен Минь Ву отметил укрепление политического доверия и оживление сотрудничества между двумя законодательными органами, а также подписание нового соглашения о сотрудничестве, которое устанавливает механизм межпарламентского сотрудничества под сопредседательством председателя НС Вьетнама и председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Китая.

По его словам, ряд мероприятий, проведенных председателем НС и членами делегации, включающей руководителей различных населенных пунктов и деловых кругов обеих стран в Пекине, Шанхае и Юньнани, создали возможности для практического сотрудничества и повысили уровень взаимопонимания.

Дипломат отметил, что визит способствовал обмену ценным опытом в делах Национального собрания на благо социально-экономического развития.

Благодаря многочисленным практическим достижениям, визит ознаменовал значительный шаг вперед в двусторонних отношениях, продемонстрировав важнейший и практический вклад законодательных органов в общее развитие связей между двумя партиями и странами, заключил Нгуен Минь Ву.

ИЖВ/ВИА

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