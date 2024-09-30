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Визит генерального секретаря ЦК КПВ, президента государства То Лама способствует практическому, всестороннему и эффективному сотрудничеству с Монголией

По словам посла Вьетнама в Монголии Нгуен Туан Тханя, предстоящий государственный визит в Монголию генерального секретаря ЦК КПВ, президента государства То Лама будет иметь историческое значение и поднимет двусторонние отношения на новый уровень.

 

Поездка, которая начнется 30 сентября по приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, сыграет важную роль в ориентации и открытии новых перспектив двустороннего сотрудничества, а также создаст новый импульс в различных областях, особенно в торговле, сельском хозяйстве и транспорте, сообщил посол Нгуен Туан Тхань Вьетнамскому информационному агентству.

Он сказал, что двустороннее сотрудничество в области экономики, торговли и инвестиций будет продвигаться более практическим, эффективным и всеобъемлющим образом, будут расширены мероприятия по содействию торговле и усилия по объединению предприятий, а также политика по улучшению инвестиционного климата, поощрению и защите инвестиций для привлечения инвестиций из обеих стран.

Сотрудничество в таких ключевых областях, как транспорт, трудовые ресурсы, туризм, культура и образование, будет расширяться значимым и всесторонним образом. Стипендиальные программы, предлагаемые правительствами обеих стран, также будут расширены для удовлетворения потребностей их студентов. Кроме того, как подчеркнул посол Нгуен Туан Тхань, будет активизирована и продвинута совместная работа в других областях, таких как наука, чистая энергетика, возобновляемые источники энергии и адаптация к изменению климата.

Говоря о двусторонних отношениях, посол отметил, что Вьетнам и Монголия установили дипломатические отношения 17 ноября 1954 года. Монголия была одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Вьетнамом, а Вьетнам стал первой страной в Юго-Восточной Азии, с которой Монголия установила такие отношения.

За прошедшие 70 лет традиционная дружба постоянно развивалась и достигла многочисленных успехов. В настоящее время эти отношения, основанные на взаимопонимании и уважении, все больше укрепляются, особенно в сферах безопасности, обороны, экономики и торговли.

Две страны достигли высокого уровня политического взаимопонимания и доверия, рассматривая друг друга как важных партнеров, о чем свидетельствуют регулярный обмен делегациями высокого уровня, обмен мнениями по вопросам поддержания регионального мира и стабильности, а также подписание различных документов, устанавливающих рамки для двустороннего сотрудничества.

Две страны активно сотрудничают в таких областях, как развертывание миротворческих сил Организации Объединенных Наций (ООН) и военная медицина, а также укрепляют координацию и поддерживают друг друга на различных международных форумах, включая ООН, Всемирную торговую организацию (ВТО), встречу Азия-Европа (АСЕМ), Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Региональный форум АСЕАН (АРФ) и другие региональные организации.

Экономическое и торговое сотрудничество постоянно расширяется, и в 2023 году объем двусторонней торговли достигнет более 130 миллионов долларов США. Хотя двусторонняя торговля остается скромной, она имеет значительный потенциал для активного роста, особенно в экспорте сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и потребительских товаров из Вьетнама, заявил посол, добавив, что Вьетнам может стать рынком для монгольской сельскохозяйственной продукции и сырья, таких как уголь, говядина, козье мясо, мясо овец и продукты животноводства.

По словам дипломата, у двух стран остается много возможностей для дальнейшего развития отношений в различных областях, особенно в экономике, торговле и сельском хозяйстве.

В экономической сфере обе стороны могут сосредоточиться на своих сильных сторонах в таких областях, как горнодобывающая промышленность, производство стали, импорт и экспорт сельскохозяйственной продукции, переработанные продукты питания и продукция животноводства.

Что касается туризма, климатические и географические различия между двумя странами предлагают привлекательные туристические продукты для посетителей друг друга. Обе страны стремятся развивать свой туристический сектор и в ближайшее время отменили визовые требования для туристов, открыли прямые рейсы и создали благоприятные условия для продвижения и развития туризма. По словам посла, это будет способствовать расширению обмена между людьми и культурными связями.

Посол также предложил обеим сторонам сотрудничать в обмене технологиями, опытом и сельскохозяйственной продукцией, а также расширить сотрудничество в области образования и обучения, телекоммуникаций, пищевой промышленности, производства кормов для животных, фармацевтики и горнодобывающей промышленности.

ВИА/ИЖВ

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