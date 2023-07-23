Визиты Президента в Австрию, Италию, Ватикан способствуют углублению двусторонних связей

Президент Во Ван Тхыонг. Фото: ВИА





Это будет первый визит в Австрию президента Вьетнама за последние 15 лет и первые поездки в Италию и Ватикан главы вьетнамского государства за последние семь лет. Визит президента в Италию также станет самым важным событием, поскольку две страны отмечают 50-летие установления дипломатических отношений и 10-летие стратегического партнерства в 2023 году.Развитие отношений Вьетнама с Австрией, Италией в более эффективном, практическом направленииВ 1972 году, когда война во Вьетнаме еще не закончилась, Австрия одной из первых западных стран установила дипломатические отношения со страной Юго-Восточной Азии. За последние более пяти десятилетий двусторонние отношения развивались во многих различных областях.Что касается политики и дипломатии, обе стороны поддерживают регулярные встречи на высоком и всех уровнях, а также проводят телефонные переговоры, а также встречи на многосторонних форумах.Австрия всегда входит в десятку крупнейших торговых партнеров Вьетнама в Европе, в то время как Вьетнам является ведущим торговым партнером Австрии в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а объем двусторонней торговли в прошлом году достиг 2,79 миллиарда долларов. Инвестиции европейской страны во Вьетнам оцениваются примерно в 148 миллионов долларов США.Две страны также активизировали свои отношения в других областях, таких как культура, образование, наука и технологии.Тем временем Вьетнам установил дипломатические отношения с Италией 23 марта 1973 года. С тех пор двусторонние политические отношения быстро развивались.В частности, с момента создания Стратегического партнерства в январе 2013 года две страны активно продвигали практическое и эффективное сотрудничество во всех областях, от политики, дипломатии, экономики до науки, образования, обороны и безопасности, защиты окружающей среды и связи между населенными пунктами.Они поддерживают регулярные встречи на высоком уровне и на всех уровнях, а также двусторонние механизмы сотрудничества.В ходе обменов на высоком уровне Италия всегда подтверждает свою решимость развивать многогранное сотрудничество с Вьетнамом и рассматривает Вьетнам в качестве приоритетной страны для развития в Юго-Восточной Азии.В прошлом году двусторонний товарооборот достиг более 6,2 млрд долларов, увеличившись на 11% в годовом исчислении, и ожидается, что этот показатель будет увеличиваться до 7-8 млрд долларов в год. Италия в настоящее время является третьим по величине торговым партнером Вьетнама в ЕС и занимает 36-е место среди стран и территорий, вливающих капитал в страну. Он также предоставил Вьетнаму ОПР в размере 117 миллионов евро (130 миллионов долларов США).В рамках визитов президент Во Ван Тхыонг проведет переговоры с руководителями Австрии и Италии по обсуждению мер по развитию сотрудничества в таких сферах, как торговля, инвестиции, оборона, безопасность, трудовое и профессиональное обучение, возобновляемая энергетика, обмены между людьми.Президент также проведет встречи с лидерами двух стран и некоторых их населенных пунктов, примет лидеров нескольких итальянских политических партий и поработает с представителями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).Положительный прогресс в отношениях с ВатиканомОтношения между Вьетнамом и Ватиканом в последние годы претерпели много позитивных изменений.Были совершены высокопоставленные визиты, включая поездки в Ватикан генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в январе 2013 г., президента Нгуен Минь Чиета в декабре 2009 г., президента Чан Дай Куанга в ноябре 2016 г., премьер-министра Нгуен Тан Зунга в январе 2007 г. и октябре 2014 г., председателя Национального собрания Нгуен Шинь Хунга в марте 2014 г., постоянного заместителя премьер-министра Чыонг Хоа Бинь в октябре 2018 года; Вьетнам посетили кардинал Фернандо Филони, префект Конгрегации евангелизации народов в январе 2015 года; кардинал Рейнхард Маркс, председатель Конференции немецких католических епископов и член Совета кардиналов в январе 2016 года. 31 марта 2023 г. Совместная рабочая группа Вьетнама и Святого Престола провела 10-й раунд встречи в Ватикане под сопредседательством заместителя министра иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханга и монсеньора Мирослава Вачоу, заместителя министра по отношениям Святого Престола с государствами.С 2011 года Святой Престол направил своего специального посланника-нерезидента во Вьетнам.