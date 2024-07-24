ВИА принимает участие во втором Шушинском Глобальном медиа-форуме в Азербайджане

Заместитель генерального директора ВИА Доан Тхи Тует Ньунг (слева) встречается с председателем правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАК) Вугаром Алиевым. Фото: ВИA



Форум состоял из четырех панельных сессий на темы «Оценка воздействия: масштаб дезинформации», «Политика и инициативы по построению более устойчивого общества к дезинформации», «Влияние искусственного интеллекта (ИИ) на реальность, СМИ и дезинформацию: продвижение медиаграмотности». и «Климатическое движение и средства массовой информации». Выступая на открытии заседания, помощник Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев подчеркнул необходимость повышения международным сообществом своей ответственности в проверке информации и распространении точных новостей для предотвращения дезинформации.



Подчеркнув проблемы, с которыми сталкиваются мировые СМИ в свете стремительного развития искусственного интеллекта, Хикмет Гаджиев подчеркнул, что информационные агентства должны более тесно сотрудничать с Организацией Объединенных Наций и другими глобальными организациями, добавив, что обмен точной информацией имеет решающее значение.



В ходе дискуссий представители информационных агентств, средств массовой информации и международных организаций, а также эксперты обменялись точками зрения и опытом по выявлению дезинформации и непроверенной информации, а также решениями для повышения глобальной осведомленности о борьбе с дезинформацией и повышения эффективности борьбы с фейковыми новостями.



В кулуарах форума заместитель генерального директора ВИА Доан Тхи Тует Ньунг встретилась с председателем правления Азербайджанского Государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Вугаром Алиевым.



Обе стороны подчеркнули важность расширения сотрудничества информационных агентств и обмена опытом в борьбе с фейковыми новостями, дезинформацией и непроверенной информацией, а также в применении искусственного интеллекта при производстве и распространении информации, а также эффективных стратегий управления для снижения рисков, связанных с использованием искусственного интеллекта для создания и распространения ложной информации. В форуме, посвященном теме «Разоблачение ложной информации: борьба с дезинформацией», приняли участие более 150 делегатов из примерно 50 стран, включая информационные агентства 30 стран, три международные организации, 82 глобальных и региональных СМИ.Форум состоял из четырех панельных сессий на темы «Оценка воздействия: масштаб дезинформации», «Политика и инициативы по построению более устойчивого общества к дезинформации», «Влияние искусственного интеллекта (ИИ) на реальность, СМИ и дезинформацию: продвижение медиаграмотности». и «Климатическое движение и средства массовой информации». Выступая на открытии заседания, помощник Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев подчеркнул необходимость повышения международным сообществом своей ответственности в проверке информации и распространении точных новостей для предотвращения дезинформации.Подчеркнув проблемы, с которыми сталкиваются мировые СМИ в свете стремительного развития искусственного интеллекта, Хикмет Гаджиев подчеркнул, что информационные агентства должны более тесно сотрудничать с Организацией Объединенных Наций и другими глобальными организациями, добавив, что обмен точной информацией имеет решающее значение.В ходе дискуссий представители информационных агентств, средств массовой информации и международных организаций, а также эксперты обменялись точками зрения и опытом по выявлению дезинформации и непроверенной информации, а также решениями для повышения глобальной осведомленности о борьбе с дезинформацией и повышения эффективности борьбы с фейковыми новостями.В кулуарах форума заместитель генерального директора ВИА Доан Тхи Тует Ньунг встретилась с председателем правления Азербайджанского Государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Вугаром Алиевым.Обе стороны подчеркнули важность расширения сотрудничества информационных агентств и обмена опытом в борьбе с фейковыми новостями, дезинформацией и непроверенной информацией, а также в применении искусственного интеллекта при производстве и распространении информации, а также эффективных стратегий управления для снижения рисков, связанных с использованием искусственного интеллекта для создания и распространения ложной информации.

Они также подчеркнули необходимость дальнейшего развития сотрудничества между ВИА и АЗЕРТАДЖ в контексте стремительной цифровой трансформации мировых СМИ и расширения обмена новыми мультимедийными продуктами для повышения эффективности продвижения имиджа земли, народа и культуры своих стран, а также потенциала и возможностей двустороннего сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций и культурного обмена; и в то же время активизировать обмен репортерами и техническим персоналом для обмена опытом в производстве новых видов информации.



Отметив, что эффективное сотрудничество между АЗЕРТАДЖ и ВИА внесет важный вклад в дальнейшее углубление традиционной дружбы и многопланового сотрудничества между двумя странами, они договорились в ближайшее время возобновить соглашение о сотрудничестве между двумя информационными агентствами.



По этому случаю Доан Тхи Тует Ньунг также провела встречи с представителями нескольких информационных агентств, которые являются партнерами Вьетнамского информационного агентства, для обсуждения мер по эффективному выполнению подписанных соглашений и содействию подписанию новых.



