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Бывший лидер Лаоса высоко оценивает товарища Нгуен Фу Чонга как ясновидящего лидера, опытного дипломата

В интервью 22 июля постоянным корреспондентам вьетнамских пресс-агентств в Лаосе бывший Генеральный секретарь ЦК НРПЛ, бывший Президент Лаоса Буннянг Ворачит звявил, что Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг был ясновидящим лидером, опытным дипломатом, который всегда ценил отношения со странами во всем мире.
  Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг и генеральный секретарь партии, президент Лаоса Буннянг Ворачит встречаются с жителями Ханоя. Фото: ВИA  
Бывший лаосский лидер выразил соболезнования и скорбь в связи с кончиной главы Вьетнамской партии, назвав его самым близким другом партии, государства и народа Лаоса.

Бывший Генеральный секретарь ЦК НРПЛ, бывший Президент Буннянг Ворачит высоко оценил Нгуен Фу Чонга как революционного лидера и стойкого коммуниста партии, государства и народа Вьетнама, который посвятил всю свою жизнь революционной деятельности и делу национального освобождения, воссоединения страны и обновления Коммунистической партии Вьетнама.

Нгуен Фу Чонг сыграл решающую роль в сохранении и укреплении великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между Лаосом и Вьетнамом, сказал Буннянг Ворачит, добавив, что его усилия принесли существенные результаты и практическую пользу народам обеих стран.

Он отметил изобретательность и проницательность "дипломата" Нгуен Фу Чонга, проявившиеся в том, как он умело направлял внешнюю политику Вьетнама в направлении "бамбуковой дипломатии", успешно балансируя в отношениях со всеми странами. В частности, развитие отношений между Лаосом, Вьетнамом и Камбоджей посредством встреч лидеров этих стран на высоком уровне способствовало укреплению политических связей между тремя странами и развитию их межгосударственных отношений в новую эпоху. Эти усилия повысили роль и репутацию партии и государства Вьетнама на мировой и региональной арене.

На фоне сложных и неопределенных событий в регионе и мире Буннянг Ворачит призвал обе страны продолжать сохранять и укреплять свою великую дружбу, особую солидарность и всестороннее сотрудничество, сохранять бдительность и активно противодействовать любым диверсионным уловкам враждебных сил, а также активизировать распространение информации и просвещение для повышения осведомленности общественности, особенно среди молодого поколения, о давних традициях их двусторонних отношений.

ВИА/ИЖВ

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