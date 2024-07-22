Бывший заместитель премьер-министра Лаоса: Уход Нгуен Фу Чонга - большая потеря

Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг разделяет радость лунного Нового года с местными жителями у Западного озера в Ханое 4 февраля 2019 года. Фото: ВИA

Об этом заявил Сомсават Ленгсават, бывший член Политбюро и бывший заместитель премьер-министра Лаоса, в беседе с корреспондентами Вьетнамского информационного агентства (ВИА) во Вьентьяне.



Выразив свою печаль, бывший заместитель премьер-министра сказал, что за время своего пребывания на этом посту он много раз встречался с генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом и понял, что вьетнамский лидер очень озабочен тем, как укрепить традиционную дружбу и особую солидарность между двумя странами.



Нгуен Фу Чонг уделил особое внимание сотрудничеству между Лаосом и Вьетнамом, которое было построено президентом Хо Ши Мином и поколениями лаосских лидеров, добавил он.



По словам Сомсават Ленгсавата, под руководством и пристальным контролем генерального секретаря Нгуен Фу Чонга сотрудничество в политической, социально-экономической и многих других сферах между двумя партиями и странами всегда активно развивалось.



Делясь своими чувствами и впечатлениями, бывший заместитель премьер-министра подтвердил, что Генеральный секретарь действительно является выдающимся учеником президента Хо Ши Мина, посвятившим всю свою жизнь партии и стране.



Он сказал, что процесс обновления Вьетнама достиг многих успехов благодаря твердой приверженности Генерального секретаря марксизму-ленинизму и идеологиям Хо Ши Мина о пути к социализму.

Сомсават Ленгсават отметил вклад Нгуен Фу Чонга в строительство социализма во Вьетнаме, а также в движение за построение социализма во всем мире.



Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг - справедливый лидер, пример для подражания, он всегда следует идеология Хо Ши Мина, подчеркнул Ленгсават.

Он также высоко оценил роль и вклад главы партии в антикоррупционную кампанию во Вьетнаме, которая достигла многих успехов и получила овации во всем мир



