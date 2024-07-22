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Бывший заместитель премьер-министра Лаоса: Уход Нгуен Фу Чонга - большая потеря
Об этом заявил Сомсават Ленгсават, бывший член Политбюро и бывший заместитель премьер-министра Лаоса, в беседе с корреспондентами Вьетнамского информационного агентства (ВИА) во Вьентьяне.
Выразив свою печаль, бывший заместитель премьер-министра сказал, что за время своего пребывания на этом посту он много раз встречался с генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом и понял, что вьетнамский лидер очень озабочен тем, как укрепить традиционную дружбу и особую солидарность между двумя странами.
Нгуен Фу Чонг уделил особое внимание сотрудничеству между Лаосом и Вьетнамом, которое было построено президентом Хо Ши Мином и поколениями лаосских лидеров, добавил он.
По словам Сомсават Ленгсавата, под руководством и пристальным контролем генерального секретаря Нгуен Фу Чонга сотрудничество в политической, социально-экономической и многих других сферах между двумя партиями и странами всегда активно развивалось.
Делясь своими чувствами и впечатлениями, бывший заместитель премьер-министра подтвердил, что Генеральный секретарь действительно является выдающимся учеником президента Хо Ши Мина, посвятившим всю свою жизнь партии и стране.
Он сказал, что процесс обновления Вьетнама достиг многих успехов благодаря твердой приверженности Генерального секретаря марксизму-ленинизму и идеологиям Хо Ши Мина о пути к социализму.
Сомсават Ленгсават отметил вклад Нгуен Фу Чонга в строительство социализма во Вьетнаме, а также в движение за построение социализма во всем мире.
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг - справедливый лидер, пример для подражания, он всегда следует идеология Хо Ши Мина, подчеркнул Ленгсават.
Он также высоко оценил роль и вклад главы партии в антикоррупционную кампанию во Вьетнаме, которая достигла многих успехов и получила овации во всем мир