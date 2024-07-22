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НОВОСТИ

Бывший заместитель премьер-министра Лаоса: Уход Нгуен Фу Чонга - большая потеря

Кончина Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга - это не только большая потеря для партии, государства, армии и народа Вьетнама, но и огромная потеря для партии, государства и народа Лаоса.
  Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг разделяет радость лунного Нового года с местными жителями у Западного озера в Ханое 4 февраля 2019 года. Фото: ВИA  

Об этом заявил Сомсават Ленгсават, бывший член Политбюро и бывший заместитель премьер-министра Лаоса, в беседе с корреспондентами Вьетнамского информационного агентства (ВИА) во Вьентьяне.

Выразив свою печаль, бывший заместитель премьер-министра сказал, что за время своего пребывания на этом посту он много раз встречался с генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом и понял, что вьетнамский лидер очень озабочен тем, как укрепить традиционную дружбу и особую солидарность между двумя странами.

Нгуен Фу Чонг уделил особое внимание сотрудничеству между Лаосом и Вьетнамом, которое было построено президентом Хо Ши Мином и поколениями лаосских лидеров, добавил он.

По словам Сомсават Ленгсавата, под руководством и пристальным контролем генерального секретаря Нгуен Фу Чонга сотрудничество в политической, социально-экономической и многих других сферах между двумя партиями и странами всегда активно развивалось.

Делясь своими чувствами и впечатлениями, бывший заместитель премьер-министра подтвердил, что Генеральный секретарь действительно является выдающимся учеником президента Хо Ши Мина, посвятившим всю свою жизнь партии и стране.

Он сказал, что процесс обновления Вьетнама достиг многих успехов благодаря твердой приверженности Генерального секретаря марксизму-ленинизму и идеологиям Хо Ши Мина о пути к социализму.

Сомсават Ленгсават отметил вклад Нгуен Фу Чонга в строительство социализма во Вьетнаме, а также в движение за построение социализма во всем мире.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг - справедливый лидер, пример для подражания, он всегда следует идеология Хо Ши Мина, подчеркнул Ленгсават.
Он также высоко оценил роль и вклад главы партии в антикоррупционную кампанию во Вьетнаме, которая достигла многих успехов и получила овации во всем мир


ВИА/ИЖВ

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