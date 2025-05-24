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Большой потенциал экспорта сельхозпродукции Халяль из Вьетнама в страны АСЕАН
В экосистеме Халяль сельское хозяйство и переработанные пищевые продукты являются ключевой основой, составляющей значительную часть мирового халяльного рынка.
Повышенный спрос на халяльную продукцию в странах АСЕАН, а также географическая близость, позволяющая сократить транспортные расходы, создают значительные конкурентные преимущества для вьетнамских предприятий.
Советник по торговле Посольства Вьетнама в Индонезии Фам Тхе Кыонг отметил, что в Индонезии 87% населения исповедует ислам, и страна является крупнейшим рынком потребления халяльной продукции в АСЕАН. Ожидается, что объем халяльного рынка Индонезии достигнет 282 миллиардов долларов США к 2025 году, что составит 11,34% от мировых расходов на халяльную продукцию. Выручка от сектора продуктов питания и напитков также растет быстрыми темпами и, по прогнозам, достигнет 360,5 миллиардов долларов США в 2026 году. Основные категории включают овощи и фрукты, мясо, орехи, переработанные продукты и специи.
За последние годы вьетнамские товары постепенно укрепили свои позиции на индонезийском рынке, а рост объема экспорта создает благоприятные условия для дальнейшего проникновения во все более прибыльный сектор халяльной продукции. Наличие прямого авиасообщения между Вьетнамом и Индонезией также способствует удобной торговле, особенно для скоропортящихся сельхозтоваров, требующих быстрой доставки для сохранения качества.
По информации Торгового представительства Вьетнама в Малайзии, Малайзия представляет собой многоэтническое общество, где мусульмане составляют большинство. В 2024 году экспорт вьетнамской сельскохозяйственной и пищевой продукции на малайзийский рынок показал заметный рост, особенно по таким позициям, как рис, овощи, фрукты и кофе.
В последние годы Малайзия активно развивает индустрию Халяль, обладая одной из самых авторитетных систем сертификации — JAKIM. Хотя наличие сертификата Халяль не является обязательным для ввоза продукции в страну, многие импортеры отдают предпочтение продукции с таким сертификатом, чтобы соответствовать запросам основной части потребителей.
Халяльный рынок сельхозпродукции в Сингапуре пока остается нишевым, но обладает высоким потенциалом благодаря высокому спросу на качественные товары и статусу регионального логистического хаба. Причем потребность в халяльной продукции исходит не только от мусульманского населения, но также от широкой аудитории, ориентированной на качество, безопасность и этичное потребление. Сингапур может стать важными «воротами» для вьетнамской халяльной продукции в региональные и глобальные сети поставок.