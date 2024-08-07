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Больше внимания уделяется жертвам AO/диоксина
На мероприятии также присутствовали генерал-лейтенант Нгуен Хыу Чинь, председатель Вьетнамской ассоциации жертв АО/диоксина, и посол США во Вьетнаме Марк Кнаппер.
Хоанг Суан Чиен, который также является главой постоянного совета Национального руководящего комитета по преодолению последствий послевоенного периода, связанных с неразорвавшимися боеприпасами и токсичными химическими веществами, высоко оценил усилия руководителей и сотрудников центра и выразил надежду на то, что они преодолеют все трудности и улучшат работу по оказанию помощи жертвам диоксина.
Он подтвердил, что в течение последнего времени осуществлению политики и улучшению медицинского обслуживания и условий жизни этих жертв уделялось должное внимание со стороны партии, государства, правительства, министерств и населенных пунктов, а также при поддержке как отечественных граждан, так и зарубежных друзей. В этой работе достигнуты значительные положительные результаты.
Он попросил руководящий комитет тесно и эффективно сотрудничать с соответствующими ведомствами и подразделениями, чтобы обеспечить своевременную и более практическую поддержку жертвам АО. Он также предложил США, особенно Агентству США по международному развитию (USAID), приложить максимум усилий для эффективной реализации проектов по улучшению качества жизни пострадавших.
Посол Марк Кнаппер подчеркнул, что сотрудничество в устранении послевоенных последствий является одним из основных элементов для укрепления доверия между США и Вьетнамом, демонстрации своих обязательств и развития двусторонних отношений, чтобы они стали всеобъемлющим стратегическим партнерством, каким они являются сегодня.
Он выразил уверенность в том, что, прилагая усилия для достижения общих интересов, обе страны продолжат преодолевать историю и строить лучшее будущее для жертв агента Оранж/диоксина.
Во Вьетнаме насчитывается около 4,8 миллиона человек, подвергшихся воздействию диоксина, из них около 3,2 миллиона жертв, проживающих во всех провинциях и городах.