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НОВОСТИ

Более 100 человек штрафовано за распространение недостоверной и вредоносной информации, связанной с нападением в Даклаке

Провинциальная Милиция Даклака сообщила, что с 12 июня было выявлено и штрафовано более 100 случаев размещения недостоверной и вредоносной информации, связанной с огнестрельным нападением на здания Народных комитетов общин Эатиеу и Эактур.
  N.C.C в Милицейском участке уезда Эа Х'лео провинции Даклак. Фото: опубликовано ВИА  
Эти нарушители распространили ложную информацию в facebook, tiktok и т. д. с целью увеличения взаимодействия в социальных сетях. После объяснений они осознали проступок, сами удалили пост и обещали не повторять нарушения.

15 июня Отдел внутренней политической безопасности (Милиция провинции Даклак) вынес решение о наложении административного штрафа в размере 5 миллионов донгов на N.T.H.T (житель города Буонматхуот) за размещение на своей странице facebook ложную информацию, утверждающую, что якобы террористическая группа застрелила двух человек на улице И Моан.

В милицейском участке Т. признал, что не проверял публикованную информацию, после работы с властями Т. осознал об отрицательном последствии своего поступка, и обещал не повторять правонарушения.

14 июня милиция уезда Эахлео вынесла решение о наложении штрафа в размере 5 миллионов донгов на N.C.C за публикацию на странице тикток видео и изображения военных самолетов неизвестного происхождения, которые он нашел в Интернете, тем самым он создал ложную информацию об атаке, вводив в заблуждение читателей.

В связи с инцидентами Отдел кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий (Милиция провинции Даклак) рекомендует каждому гражданину при размещении на социальных сетях проверять источник, достоверность информации, избегать «ловушки» антигосударственных организаций. Размещение непроверенной информации, фабрикация информации будут преследоваться по закону, при серьезных последствиях нарушители могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Ранее, 15 июня, генерал-майор Ле Винь Куи, директор Службы общественной безопасности провинции Даклак, направил письмо, в котором призвал всех офицеров и солдат продолжать применять синхронные и решительные меры для розыска и ареста субъектов, совершивших теракт.

ИЖВ/ВИА

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