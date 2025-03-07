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Более 100 компаний принимают участие в выставке Vietship 2025
Фам Хоай Чунг, председатель совета членов SBIC, отметил, что SBIC и совместные предприятия, работающие в сфере судостроения и ремонта крупных судов, занимают более 60% судостроительных мощностей Вьетнама.
Правительство продолжает разработку новых политик для поддержки судостроительной промышленности, стимулируя сотрудничество с международными партнерами, привлечение инвестиций в инфраструктуру и модернизацию технологий.
Выставка Vietship 2025 сосредоточена на судостроительных технологиях и морских сооружениях, объединяя компании из Норвегии, Нидерландов, Китая, Финляндии, Южной Кореи и Сингапура. Стенды представляют множество выдающихся достижений, таких как оборудование, материалы и технологии для строительства и ремонта судов, а также оборудование и технологии для добычи нефти и газа в открытом море.
Кроме того, Vietship 2025 включает в себя мероприятия для взаимодействия между участниками, такие как специализированные семинары о развитии судостроительной промышленности и экологически чистых судов, встречи поставщиков для повышения производственных возможностей, а также обновления информации о современных судостроительных технологиях. Также состоится церемония награждения лучших продуктов отрасли и т.д.
Ожидается, что в ходе выставки будут подписаны важные соглашения о сотрудничестве и новые контракты на общую сумму около 60 миллионов долларов США.