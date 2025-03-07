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НОВОСТИ

Более 100 компаний принимают участие в выставке Vietship 2025

5 марта 2025 года в Национальном конференц-центре (Ханой) официально открылась 10-я Международная выставка судостроительных технологий и морских сооружений - Vietship 2025. Выставка, организованная Государственной судостроительной корпорацией (SBIC) в сотрудничестве с Вьетнамской инженерно-судостроительной компанией (VISEC), пройдет с 5 по 7 марта. В ней примут участие 103 компании из Вьетнама и других стран, представив более 200 стендов.

Фам Хоай Чунг, председатель совета членов SBIC, отметил, что SBIC и совместные предприятия, работающие в сфере судостроения и ремонта крупных судов, занимают более 60% судостроительных мощностей Вьетнама.

Правительство продолжает разработку новых политик для поддержки судостроительной промышленности, стимулируя сотрудничество с международными партнерами, привлечение инвестиций в инфраструктуру и модернизацию технологий.

Выставка Vietship 2025 сосредоточена на судостроительных технологиях и морских сооружениях, объединяя компании из Норвегии, Нидерландов, Китая, Финляндии, Южной Кореи и Сингапура. Стенды представляют множество выдающихся достижений, таких как оборудование, материалы и технологии для строительства и ремонта судов, а также оборудование и технологии для добычи нефти и газа в открытом море.

Кроме того, Vietship 2025 включает в себя мероприятия для взаимодействия между участниками, такие как специализированные семинары о развитии судостроительной промышленности и экологически чистых судов, встречи поставщиков для повышения производственных возможностей, а также обновления информации о современных судостроительных технологиях. Также состоится церемония награждения лучших продуктов отрасли и т.д.

Ожидается, что в ходе выставки будут подписаны важные соглашения о сотрудничестве и новые контракты на общую сумму около 60 миллионов долларов США.

ИЖВ/ВИА

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