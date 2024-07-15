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Банки в июне вложили в экономику более 18,88 миллиарда долларов США
Заместитель губернатора Госбанка Дао Минь Ту подтвердил, что сектор развернул различные программы и инициативы по поддержке экономики, такие как кредитный пакет на 120 триллионов донгов для строительства доступного жилья и 30 триллионов донгов для лесного и рыбного сектора, помогая стимулировать и создавать стимулы для развития предприятий в приоритетных областях.
Рост кредитования имеет тенденцию к увеличению, что означает эффективность политики правительства по снижению налогов и сборов, а также льготных кредитов коммерческих банков, сказал он.
Различные экономические организации ожидают, что во второй половине года спрос на кредиты возрастет, поскольку процентные ставки останутся на низком уровне, что будет способствовать восстановлению экономики.
Компания Vietcombank Securities прогнозирует, что рост кредитования в целом за год составит 12-13%, а мотивами роста станут активная производственная деятельность, экспорт, а также ускорение государственных инвестиций, особенно в ключевые инфраструктурные проекты.
Между тем, акционерная компания MB Securities прогнозирует, что рост кредитования в этом году достигнет 14%, при этом высокий спрос будет зафиксирован на потребительское кредитование, кредитные карты и автокредиты благодаря низким процентным ставкам и восстановлению розничных продаж.