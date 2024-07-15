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НОВОСТИ

Банки в июне вложили в экономику более 18,88 миллиарда долларов США

В июне банки предоставили экономическим субъектам более 480 триллионов донгов (18,88 миллиардов долларов США), что свидетельствует об усилиях сектора по выполнению поставленной правительством задачи по увеличению кредитования на 5-6% к концу второго квартала.
  В июне банки предоставили хозяйствующим субъектам более 18,88 миллиардов долларов США. Фото: ВИА  
Согласно статистике Государственного банка Вьетнама (SBV), объем непогашенных кредитов на конец июня составил 14,4 квадриллиона донгов, что на 6% больше, чем в начале 2024 года.

Заместитель губернатора Госбанка Дао Минь Ту подтвердил, что сектор развернул различные программы и инициативы по поддержке экономики, такие как кредитный пакет на 120 триллионов донгов для строительства доступного жилья и 30 триллионов донгов для лесного и рыбного сектора, помогая стимулировать и создавать стимулы для развития предприятий в приоритетных областях.

Рост кредитования имеет тенденцию к увеличению, что означает эффективность политики правительства по снижению налогов и сборов, а также льготных кредитов коммерческих банков, сказал он.

Различные экономические организации ожидают, что во второй половине года спрос на кредиты возрастет, поскольку процентные ставки останутся на низком уровне, что будет способствовать восстановлению экономики.

Компания Vietcombank Securities прогнозирует, что рост кредитования в целом за год составит 12-13%, а мотивами роста станут активная производственная деятельность, экспорт, а также ускорение государственных инвестиций, особенно в ключевые инфраструктурные проекты.

Между тем, акционерная компания MB Securities прогнозирует, что рост кредитования в этом году достигнет 14%, при этом высокий спрос будет зафиксирован на потребительское кредитование, кредитные карты и автокредиты благодаря низким процентным ставкам и восстановлению розничных продаж.

ВИА/ИЖВ

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