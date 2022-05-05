Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Аэропорты приняли более 1,1 млн. пассажиров за 4 дня праздников

Общее количество пассажиров, прошедших через аэропорты Вьетнама, превысило 1,1 млн. человек во время четырехдневного Дня национального воссоединения (30 апреля) и 1 мая, сообщило Управление гражданской авиации Вьетнама (CAAV).
  Фото для иллюстрации. (ВИА)  

Эта цифра представляет собой годовое снижение на 3,3%, однако грузооборот достиг 15.900 тонн, что на 7,5% больше, чем в прошлом году.

Таншоннят в Хошимине, Нойбай в Ханое и Дананг в одноименном центральном городе приняли 375.000, 240.000 и 94.800 пассажиров, а также 4.900, 9.600 и 316 тонн грузов соответственно.

Вьетнамские авиалинии выполнили 3.600 рейсов, что на 13,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из рейсов 3.300 вылетели вовремя, 25 были отменены.

В этом году День национального воссоединения и 1 мая выпали на субботу и воскресенье, поэтому у людей было еще два выходных 2 и 3 мая./.

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top