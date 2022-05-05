Аэропорты приняли более 1,1 млн. пассажиров за 4 дня праздников

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Эта цифра представляет собой годовое снижение на 3,3%, однако грузооборот достиг 15.900 тонн, что на 7,5% больше, чем в прошлом году.

Таншоннят в Хошимине, Нойбай в Ханое и Дананг в одноименном центральном городе приняли 375.000, 240.000 и 94.800 пассажиров, а также 4.900, 9.600 и 316 тонн грузов соответственно.

Вьетнамские авиалинии выполнили 3.600 рейсов, что на 13,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из рейсов 3.300 вылетели вовремя, 25 были отменены.

В этом году День национального воссоединения и 1 мая выпали на субботу и воскресенье, поэтому у людей было еще два выходных 2 и 3 мая./.