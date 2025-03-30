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АСЕАН обещает гуманитарную помощь в связи с землетрясением в Мьянме
Признавая острую необходимость в гуманитарной помощи, АСЕАН заявила, что ее усилия по оказанию помощи и восстановлению включают развертывание Группы реагирования и оценки чрезвычайных ситуаций АСЕАН, использование Системы логистики чрезвычайных ситуаций для АСЕАН, а также оказание поддержки в поиске и спасении в городах, исходя из приоритетов, определенных Мьянмой и Таиландом.
Кроме того, АСЕАН подтвердила свою приверженность тесной координации усилий по оказанию гуманитарной помощи. При поддержке Координационного центра АСЕАН по гуманитарной помощи в области управления стихийными бедствиями АСЕАН будет способствовать проведению операций по оказанию помощи и обеспечивать своевременное и эффективное гуманитарное реагирование.
Разрушительное землетрясение в Мьянме унесло жизни 1 002 человек, 2 376 получили ранения, 30 человек числятся пропавшими без вести, сообщила информационная группа Государственного административного совета страны 29 марта около 11:20 по местному времени.
Между тем, 29 марта власти Таиланда сообщили, что девять человек погибли, девять ранены и 101 человек пропал без вести в столице страны Бангкоке после мощного землетрясения, вызвавшего сильные толчки по всему Таиланду.