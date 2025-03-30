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НОВОСТИ

АСЕАН обещает гуманитарную помощь в связи с землетрясением в Мьянме

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявила 29 марта, что готова поддержать усилия по оказанию помощи и восстановлению после мощного землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего в центральной части Мьянмы 28 марта. «АСЕАН подтверждает свою солидарность с семьями и общинами, пострадавшими от землетрясения и его последствий», - говорится в заявлении АСЕАН, выражающем глубочайшие соболезнования и сочувствие жителям Мьянмы и Таиланда.

Признавая острую необходимость в гуманитарной помощи, АСЕАН заявила, что ее усилия по оказанию помощи и восстановлению включают развертывание Группы реагирования и оценки чрезвычайных ситуаций АСЕАН, использование Системы логистики чрезвычайных ситуаций для АСЕАН, а также оказание поддержки в поиске и спасении в городах, исходя из приоритетов, определенных Мьянмой и Таиландом.

Кроме того, АСЕАН подтвердила свою приверженность тесной координации усилий по оказанию гуманитарной помощи. При поддержке Координационного центра АСЕАН по гуманитарной помощи в области управления стихийными бедствиями АСЕАН будет способствовать проведению операций по оказанию помощи и обеспечивать своевременное и эффективное гуманитарное реагирование.

Разрушительное землетрясение в Мьянме унесло жизни 1 002 человек, 2 376 получили ранения, 30 человек числятся пропавшими без вести, сообщила информационная группа Государственного административного совета страны 29 марта около 11:20 по местному времени.

Между тем, 29 марта власти Таиланда сообщили, что девять человек погибли, девять ранены и 101 человек пропал без вести в столице страны Бангкоке после мощного землетрясения, вызвавшего сильные толчки по всему Таиланду.

ИЖВ/ВИА

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