Аргентина и Вьетнам укрепляют межпарламентское сотрудничество

Посол Вьетнама в Аргентине Нго Минь Нгует провела встречу с сенатором Хорхе Милтоном Капитаничем, председателем Группы друзей Азии в Сенате Аргентины. Фото: Зьеу Хыонг, корреспондент ВИА в Буэнос-Айресе