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Аргентина и Вьетнам укрепляют межпарламентское сотрудничество
Как сообщает корреспондент ВИА в Буэнос-Айресе, в ходе встречи Посол Нго Минь Нгует проинформировала о результатах XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама, итогах выборов в Национальное собрание нового созыва, а также о выборах и утверждении руководителей государства в первой половине текущего года. Она также высоко оценила поддержку со стороны международных друзей достижений Вьетнама и его внешнеполитического курса.
Посол Нго Минь Нгует подчеркнула, что после более чем пяти десятилетий становления и развития отношения между Вьетнамом и Аргентиной продолжают укрепляться в различных областях, включая политику и дипломатию, экономику, образование и культуру. В последние годы особенно динамично развивается двусторонняя торговля.
Аргентина является третьим по величине торговым партнёром Вьетнама в Латинской Америке, тогда как Вьетнам занимает седьмое место среди торговых партнёров Аргентины в мире и первое место среди стран Юго-Восточной Азии. В 2025 году объём двусторонней торговли достиг 4,5 млрд долларов США.
Посол Нго Минь Нгует отметила, что стороны также расширяют сотрудничество в ряде новых направлений, таких как промышленность, высокотехнологичное сельское хозяйство, наука и технологии, культура, спорт, а также межрегиональные обмены, продвигаясь к установлению стратегического партнёрства в агропромышленной сфере.
Со своей стороны сенатор Капитанич выразил желание и далее развивать межпарламентское сотрудничество между двумя странами, а также взаимодействие между политическими партиями и государственными структурами наряду с активизацией обмена делегациями. Он заявил о готовности поддержать переговоры по Соглашению о преференциальной торговле (PTA) между Вьетнамом и Общим рынком стран Южной Америки (МЕРКОСУР).
Сенатор Капитанич подчеркнул важность дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в области высоких технологий, расширения связей между местными органами власти и эффективного взаимодействия на международных площадках, таких как Межпарламентский союз.
Парламентарий также высоко оценил открытие Аргентиной Представительства атташе по вопросам агропромышленного комплекса во Вьетнаме, отметив, что этот шаг отражает важное место, которое Вьетнам занимает в системе двусторонних отношений.