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НОВОСТИ

Активизация теоретического и политического обмена между КПВ и ЛДП Японии

Во второй половине дня 21 июля в Национальной политической академии имени Хо Ши Мина профессор, доктор Нгуен Суан Тханг, председатель Центрального теоретического совета, принял делегацию Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) во главе с Коити Хагиудой, исполняющим обязанности Генерального секретаря ЛДП, находящуюся с визитом и рабочей поездкой во Вьетнаме.
  Профессор, доктор Нгуен Суан Тханг, председатель Центрального теоретического совета, вручает памятный подарок Коити Хагиуде, исполняющему обязанности Генерального секретаря Либерально-демократической партии Японии (ЛДП). Фото: ВИА  
В ходе встречи профессор, доктор Нгуен Суан Тханг выразил удовлетворение возможностью приветствовать японскую делегацию и высоко оценил поступательное развитие отношений сотрудничества между двумя странами, включая взаимодействие двух правящих партий, основанное на высоком уровне политического доверия. Обе страны сформировали новое видение дальнейшего развития двусторонних отношений, особенно в условиях сложной и быстро меняющейся международной и региональной обстановки, а также подтвердили стремление к развитию всестороннего сотрудничества, не ограничивающегося лишь торгово-экономической сферой. В настоящее время Япония является четвёртым по величине экономическим партнёром и третьим крупнейшим инвестором Вьетнама.

По мнению профессора, доктора наук Нгуен Суан Тханга, в нынешних условиях Вьетнаму и Японии необходимо продолжать углублять отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства во имя мира и процветания в Азии и во всём мире, наполняя новым практическим содержанием и повышая эффективность сотрудничества в перспективных направлениях, прежде всего в реализации стратегических инициатив, определённых высшими руководителями двух государств.

Опираясь на прочную основу сотрудничества, сложившуюся между двумя странами в последние годы, председатель Центрального теоретического совета Нгуен Суан Тханг высоко оценил визит исполняющего обязанности Генерального секретаря ЛДП Коити Хагиуды и сопровождающей его делегации, отметив, что он открывает новый этап в укреплении прямого взаимодействия между двумя партиями. В этой связи он предложил создать механизм ежегодного сотрудничества, теоретического диалога и обсуждения государственной политики между Коммунистической партией Вьетнама (КПВ) и Либерально-демократической партией Японии (ЛДП). По словам профессора, доктора наук Нгуен Суан Тханга, такой механизм станет площадкой для обмена опытом в области партийного строительства, государственного руководства, а также совместного поиска решений современных вызовов, что позволит вывести развитие каждой из стран и отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнама и Японии на качественно новый уровень.

Кроме того, председатель Центрального теоретического совета предложил активизировать сотрудничество между Национальной политической академией имени Хо Ши Мина, Центральным теоретическим советом и ЛДП Японии, прежде всего с Исследовательским советом по вопросам политики ЛДП, ориентируя его на практическое и регулярное взаимодействие, объединяющее научные исследования с политическим консультированием, а также расширить обмен исследовательскими делегациями и экспертами.

Поблагодарив председателя Центрального теоретического совета Нгуен Суан Тханга за тёплый приём и содержательный обмен мнениями по вопросам сотрудничества между двумя странами и двумя правящими партиями, исполняющий обязанности Генерального секретаря ЛДП Коити Хагиуда высоко оценил предложение о создании механизма регулярного диалога между двумя партиями по вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как экономическая безопасность, оборона и энергетика. Он сообщил, что передаст данные предложения руководству ЛДП для обсуждения с целью скорейшего формирования соответствующего механизма сотрудничества.

Коити Хагиуда отметил, что Либерально-демократическая партия Японии заинтересована в дальнейшем укреплении сотрудничества с Вьетнамом в стратегических сферах и области экономической безопасности, включая искусственный интеллект (ИИ) и полупроводниковые технологии. Профессор, доктор наук Нгуен Суан Тханг подчеркнул, что стороны могут эффективно сочетать богатые природные ресурсы Вьетнама с передовыми технологиями Японии для совместного создания продукции с высокой добавленной стоимостью.

В ходе встречи стороны также обсудили современные вызовы, с которыми сталкиваются обе страны, включая старение населения и нехватку трудовых ресурсов. Профессор, доктор наук Нгуен Суан Тханг отметил, что Вьетнам проявляет большой интерес к изучению японской модели устойчивого развития, а также рассказал о проводимых во Вьетнаме под руководством КПВ институциональных реформах и мерах по повышению эффективности государственного управления, предусматривающих решительный переход от модели «государственного управления» к модели «государства, создающего условия для развития», основанной на активном участии граждан.

ИЖВ/ВИА

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