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АБР сохранил прогноз роста экономики Вьетнама на уровне 6%
На мероприятии Нгуен Ба Хунг, главный экономист АБР во Вьетнаме, заявил, что замедление мирового спроса и высокие международные процентные ставки повлияли на экономический рост Вьетнама в 2023 году. Однако быстрый переход к стимулирующей экономический рост денежно-кредитной политике и крупномасштабным государственным инвестициям является одной из ключевых мер, принимаемых для поддержания восстановления экономического роста.
Ожидается, что относительно широкое восстановление экспортно-ориентированной промышленности и услуг, а также стабильные показатели сельскохозяйственного сектора поддержат темпы восстановления Вьетнама. Положительный приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и денежных переводов, устойчивое положительное сальдо торгового баланса, восстановление внутреннего потребления и продолжение фискальных стимулов, характеризующихся существенной программой государственных инвестиций, рассматриваются в качестве ключевых факторов ускорения экономического роста в 2024 году.
Страновой директор АБР по Вьетнаму Шантану Чакраборти заявил, что экономика Вьетнама, как ожидается, будет расти уверенными темпами в этом и следующих годах, несмотря на сложную глобальную обстановку. Однако глобальная геополитическая неопределенность и внутренняя структурная нестабильность могут повлиять на перспективы. Таким образом, политические меры в 2024 году должны будут сочетать краткосрочные меры поддержки роста для укрепления внутреннего спроса с долгосрочными структурными мерами, способствующими устойчивому росту.
Ослабление мирового спроса, вызванное медленным восстановлением экономики и задержкой нормализации процентных ставок в США и других странах с развитой экономикой, в сочетании с сохраняющейся геополитической напряженностью, вероятно, будет препятствовать полному восстановлению экономического роста Вьетнама, ориентированного на экспорт, в 2024 году.
Для ускорения экономического роста необходимы более решительные меры по устранению внутренних структурных недостатков, таких как сильная зависимость от перерабатывающей промышленности предприятий ПИИ, ориентированной на экспорт, слабые связи между отраслями обрабатывающей промышленности, ориентированной на экспорт и остальную часть экономики, молодой рынок капитала, чрезмерная зависимость от банковских кредитов и сложные нормативные барьеры для бизнеса.
Государственные инвестиции остаются катализатором экономического роста Вьетнама, поэтому их эффективное осуществление имеет решающее значение. Хотя правительство применяет различные меры для ускорения государственных инвестиций и повышения эффективности их осуществления, требуются более систематические меры для совершенствования правовых и регулирующих процессов и устранения препятствий на пути эффективного осуществления.