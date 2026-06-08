Форум будущего АСЕАН – 2026
Форум будущего АСЕАН 2026: Генеральный секретарь АСЕАН высоко оценивает созидательную роль Вьетнама
В беседе с корреспондентом ВИА в Джакарте Генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн отметил, что форум постепенно формирует собственную репутацию и узнаваемый бренд, превращаясь в полезный и практический канал обмена мнениями, который способствует процессу выработки политики, развитию сотрудничества и укреплению центральной роли АСЕАН в региональной архитектуре.
По словам Генерального секретаря АСЕАН, Форум будущего АСЕАН является важной инициативой Вьетнама, направленной на продвижение дипломатии АСЕАН как на региональном, так и на глобальном уровнях. Продолжение проведения Вьетнамом форума в третий раз в 2026 году после успешной организации мероприятий в 2024 и 2025 годах свидетельствует о твёрдой приверженности Вьетнама процессу строительства Сообщества АСЕАН, а также о его усилиях по повышению международного авторитета Ассоциации.
По его оценке, форум становится одним из важных механизмов диалога, в рамках которого Вьетнам проявляет созидательную роль в продвижении обсуждения стратегических вопросов региона. В условиях серьёзных изменений международной обстановки АСЕАН необходимо иметь более весомый голос по глобальным вопросам и одновременно продолжать утверждать свою центральную роль в формирующейся региональной архитектуре. По мнению Генерального секретаря АСЕАН, последовательное проведение и развитие форума Вьетнамом на протяжении последних лет демонстрирует способность страны объединять партнёров, консолидировать усилия и направлять региональный диалог по стратегическим вопросам.
AFF является инициативой, предложенной Вьетнамом на 43-м Саммите АСЕАН в Джакарте (Индонезия) в сентябре 2023 года. Впервые форум был проведён в Ханое в апреле 2024 года. Уже в первый год работы форум привлёк около 500 участников, включая руководителей правительств, разработчиков политики, учёных, представителей бизнеса и международных организаций, которые обсудили перспективы развития АСЕАН в условиях стратегической конкуренции, цифровой трансформации, зелёного роста и нетрадиционных вызовов безопасности.
Согласно опубликованной концепции, AFF создаётся как ежегодная многосторонняя диалоговая площадка, предназначенная для открытого и содержательного обмена мнениями о будущем АСЕАН, а также для выработки идей в поддержку процесса формирования политики и повышения способности Ассоциации адаптироваться к изменениям региональной и международной среды.
Говоря о роли Вьетнама в АСЕАН, Генеральный секретарь Као Ким Хорн подчеркнул, что с момента вступления в Ассоциацию в 1995 году Вьетнам неизменно остаётся важным, активным и конструктивным членом организации. За более чем 30 лет страна внесла значительный вклад в обеспечение мира, стабильности, процветания, региональной интеграции и строительства Сообщества АСЕАН.
По его словам, АСЕАН высоко оценивает достижения Вьетнама в социально-экономическом развитии, особенно высокие темпы экономического роста последних лет. Эти результаты способствуют не только укреплению международных позиций Вьетнама, но и оказывают положительное влияние на экономический рост и устойчивость всего региона.
Генеральный секретарь АСЕАН также выразил уверенность в том, что Вьетнам продолжит играть важную роль на новом этапе, когда Ассоциация приступает к реализации Видения Сообщества АСЕАН до 2045 года и четырёх новых стратегических планов. Этот долгосрочный программный документ был принят лидерами АСЕАН в Куала-Лумпуре (Малайзия) в 2025 году и предусматривает формирование устойчивой, инновационной, динамичной и ориентированной на человека АСЕАН в ближайшие двадцать лет.
По словам Као Ким Хорна, благодаря нынешнему руководству и достигнутым результатам развития Вьетнам располагает благоприятными условиями для дальнейшего вклада во все три опоры АСЕАН – Политико-Безопасное, Экономическое и Социально-Культурное сообщества.
Он также высоко оценил роль Вьетнама в продвижении региональной взаимосвязанности. Реализуемые в стране масштабные инфраструктурные проекты не только способствуют укреплению связей между Вьетнамом и государствами АСЕАН, но и расширяют экономическую взаимосвязанность с партнёрами за пределами региона, создавая дополнительные стимулы для интеграции и развития Ассоциации.
Тема AFF 2026 года – «Совместно формируя общее будущее: мир, процветание и человек в центре внимания» – полностью соответствует духу Видения Сообщества АСЕАН до 2045 года и одновременно отражает приоритеты сотрудничества Ассоциации по трём основным направлениям: политико-безопасностному, экономическому и социально-культурному. Форум призван создать пространство для обмена мнениями между правительствами, академическими кругами, бизнесом, международными организациями и молодым поколением с целью поиска новых решений для будущего развития региона.
С региональной точки зрения активное выдвижение и последовательное проведение Вьетнамом AFF свидетельствует не только о высокой ответственности активного члена АСЕАН, но и о качественном изменении роли страны в Ассоциации – от участия и вклада к выдвижению инициатив, руководству диалогом и участию в формировании стратегической повестки дня организации.
По словам Генерального секретаря АСЕАН Као Ким Хорна, эти усилия продолжают подтверждать всё более высокий авторитет Вьетнама в АСЕАН, одновременно способствуя укреплению единства, развитию сотрудничества и повышению роли Ассоциации в условиях глубоких изменений, происходящих в регионе и мире.