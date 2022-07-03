Двойной тур: мастер-класс по производству какао и экскурсия по ферме

АО Binon Cacao хорошо известно своей уникальной моделью двойного тура, совмещающего экскурсию по ферме и мастер-класс по производству шоколада в уезде Чаудык провинции Бариа - Вунгтау.

За счет модели органического сельского хозяйства и продуктов из какао-бобов парк Binon Cacao стал рекомендуемым местом для посещения как для местных жителей, так и для гостей.

Благодаря климату и почве деревья какао в районе Чаудык имеют высокую урожайность и хорошее качество. Все продукты, приготовленные из этих какао-бобов, обладают особым ароматом. Увидев эти преимущества, японские высокотехнологичные специалисты в области сельского хозяйства совместно с вьетнамскими предприятиями создали АО Binon Cacao с целью производства вкусного шоколада с натуральным вкусом.





В парке Binon Cacao прохладно благодаря озеру и зеленому лесу. Фото: Нгуен Луан



Старый сад Binon Cacao с деревьями какао в сезон сбора урожая. Фото: Нгуен Луан



Благодаря подходящей почве и уходу деревья какао растут в Чаудыке очень хорошо. Фото: Нгуен Луан



Имеющий 10-летний опыт выращивания деревьев какао в Хабанге (Чаудык) фермер Чыонг Ван Тан собирает какао в своем саду. Фото: Нгуен Луан



Посетители собирают какао-бобы в саду. Фото: Нгуен Луан

Благодаря климату и почве деревья какао в уезде Чаудык имеют высокую урожайность и хорошее качество. Фото: Нгуен Луан

Trong hai tháng đầu năm 2022, Binon Cacao đã tiếp đón được hơn 4.000 lượt khách với doanh thu 360.820.000 đồng.

Компания договорилась с местными фермерами, выращивающими деревья какао традиционными методами, о сотрудничестве в переходе на модель органического земледелия. Инженеры Binon Cacao выезжали на фермы, чтобы консультировать и руководить техническими процессами ухода за деревьями и производства свежего какао.

Также компания расширила площади выращивания деревьев какао в деревне Баусене, коммуна Шабанг, уезд Чаудык, с 2 до 17 Га. За счет передовой производственной линии, привезенной из Японии, свежий какао проходит через 10 этапов автономной производственной линии, в результате чего получается вкусный шоколад под торговой маркой Binon Cacao.

Фермер Чыонг Ван Тан, обладающий 10-летним опытом выращивания деревьев какао в Хабанге, отметил, что в настоящее время выращивание какао уже не представляет сложности. Компания тщательно управляет процессом стандартных процедур ухода, используя автоматическую систему орошения, поэтому уход за какао не требует больших усилий. При цене в 5,5–7 тыс. донгов свежее какао по-прежнему имеет более высокую экономическую ценность, чем некоторые другие культуры. Сад какао г-на Тана также является туристическим местом и местом прохождения мастер-классов, основанных на собственном опыте г-на Чыонг Ван Тана.

Первоначально Binon Cacao занималась производством шоколада только из какао-бобов. Тем не менее, благодаря большому потенциалу бобов и преимуществам своей производственной линии компания в настоящее время собирает более 6 тонн свежих какао-бобов в месяц для производства около 20 видов продуктов.





Классификация какао-бобов на фабрике Binon Cacao. Фото: Нгуен Луан



Классификация какао-бобов на фабрике Binon Cacao. Фото: Нгуен Луан



Продукция Binon Cacao, изготовленная из местных какао-бобов, экспортируется на зарубежные рынки по всему миру. Фото: Нгуен Луан



Продукция Binon Cacao, изготовленная из местных какао-бобов, экспортируется на зарубежные рынки по всему миру. Фото: Нгуен Луан

К основным продуктам Binon Cacao относятся шоколад, чистый какао-порошок, чай, вино, злаки и какао-смузи. Продукция Binon Cacao сертифицирована SGS по стандарту ISO 22000. Продукция компании экспортируется в Японию, а также продается в крупных супермаркетах Вьетнама, включая сеть японских супермаркетов Muji.

Благодаря поощрению и поддержке со стороны отдела туризма провинции Бариа-Вунгтау компания превратила свои какао-сады в места для экскурсий. Парк Binon Cacao возле озера Баусен, занимающий 4 Га, соответствует критериям туристического объекта.

В парке посетители могут заняться уникальными видами деятельности, такими как посещение высокотехнологичного какао-сада и фабрики или кемпинг, а также воспользоваться услугами ресторана или кафе и насладиться особым вкусом шоколада./.

Текст и фото: Сон Нгиа и Нгуен Луан

Перевод: Динь Хонг



