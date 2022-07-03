РЕМЕСЛА ВЬЕТНАМА
Двойной тур: мастер-класс по производству какао и экскурсия по ферме
АО Binon Cacao хорошо известно своей уникальной моделью двойного тура, совмещающего экскурсию по ферме и мастер-класс по производству шоколада в уезде Чаудык провинции Бариа - Вунгтау.
За счет модели органического сельского хозяйства и продуктов из какао-бобов парк Binon Cacao стал рекомендуемым местом для посещения как для местных жителей, так и для гостей.
Благодаря климату и почве деревья какао в районе Чаудык имеют высокую урожайность и хорошее качество. Все продукты, приготовленные из этих какао-бобов, обладают особым ароматом. Увидев эти преимущества, японские высокотехнологичные специалисты в области сельского хозяйства совместно с вьетнамскими предприятиями создали АО Binon Cacao с целью производства вкусного шоколада с натуральным вкусом.
Trong hai tháng đầu năm 2022, Binon Cacao đã tiếp đón được hơn 4.000 lượt khách với doanh thu 360.820.000 đồng.
Компания договорилась с местными фермерами, выращивающими деревья какао традиционными методами, о сотрудничестве в переходе на модель органического земледелия. Инженеры Binon Cacao выезжали на фермы, чтобы консультировать и руководить техническими процессами ухода за деревьями и производства свежего какао.
Также компания расширила площади выращивания деревьев какао в деревне Баусене, коммуна Шабанг, уезд Чаудык, с 2 до 17 Га. За счет передовой производственной линии, привезенной из Японии, свежий какао проходит через 10 этапов автономной производственной линии, в результате чего получается вкусный шоколад под торговой маркой Binon Cacao.
Фермер Чыонг Ван Тан, обладающий 10-летним опытом выращивания деревьев какао в Хабанге, отметил, что в настоящее время выращивание какао уже не представляет сложности. Компания тщательно управляет процессом стандартных процедур ухода, используя автоматическую систему орошения, поэтому уход за какао не требует больших усилий. При цене в 5,5–7 тыс. донгов свежее какао по-прежнему имеет более высокую экономическую ценность, чем некоторые другие культуры. Сад какао г-на Тана также является туристическим местом и местом прохождения мастер-классов, основанных на собственном опыте г-на Чыонг Ван Тана.
Первоначально Binon Cacao занималась производством шоколада только из какао-бобов. Тем не менее, благодаря большому потенциалу бобов и преимуществам своей производственной линии компания в настоящее время собирает более 6 тонн свежих какао-бобов в месяц для производства около 20 видов продуктов.
К основным продуктам Binon Cacao относятся шоколад, чистый какао-порошок, чай, вино, злаки и какао-смузи. Продукция Binon Cacao сертифицирована SGS по стандарту ISO 22000. Продукция компании экспортируется в Японию, а также продается в крупных супермаркетах Вьетнама, включая сеть японских супермаркетов Muji.
Благодаря поощрению и поддержке со стороны отдела туризма провинции Бариа-Вунгтау компания превратила свои какао-сады в места для экскурсий. Парк Binon Cacao возле озера Баусен, занимающий 4 Га, соответствует критериям туристического объекта.
В парке посетители могут заняться уникальными видами деятельности, такими как посещение высокотехнологичного какао-сада и фабрики или кемпинг, а также воспользоваться услугами ресторана или кафе и насладиться особым вкусом шоколада./.
Текст и фото: Сон Нгиа и Нгуен Луан
Перевод: Динь Хонг