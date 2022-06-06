Vinpearl Land Nam Hoi An - рай для отдыха

Изюминкой комплекса является 5-звездочный Vinpearl Resort & Golf Nam Hoi An, расположенный на ветреном берегу пляжа Биньминь. В форме парусов, вдохновленных духом Средиземноморья, курорт является одним из впечатляющих туристических комплексов в Южном Хойане. Остановившись в красивых виллах с видом на море и собственным пространством, посетители могут с комфортом погрузиться в природу, насладиться купанием в переливном бассейне в форме гребешка и попробовать множество вкусных местных блюд или коктейлей, приготовленных лучшими барменами. Любители гольфа не смогут упустить возможность поиграть на уникальном, но сложном рельефе 18-луночного поля для гольфа, расположенного среди красивых дюн.

Рядом с Vinpearl Resort & Golf Nam Hoi An находится развлекательный комплекс VinWonders Nam Hoi An, идеальное место для всех возрастов. Это развлекательный комплекс площадью более 63 000 квадратных метров, разделенный на 6 подразделений, включая зону пересечения гавани, зону речного сафари, зону аквапарка, зону культурного острова, зону приключенческих игр на открытом воздухе и зону игр в помещении.

Посетители могут увидеть уникальную архитектуру в сочетании с восточной и западной культурой, побывать в традиционных ремесленных деревнях и сделать красивые вещи своими руками. Посетители также могут насладиться вкусными местными деликатесами, посмотреть первоклассные художественные шоу, поплескаться в ультрасовременном аквапарке или погрузиться в мир кино и современных технологических игр.

Являясь частью VinWonders Nam Hoi An, River Safari является первым и крупнейшим прибрежным парком для ухода за полудикой природой во Вьетнаме. На площади в сотни гектаров посетители могут искупаться в реке, имитирующей реку Амазонку, или увидеть множество редких птиц и животных, таких как лебеди, фламинго, кенгуру, антилопы, слоны, львы, солнечные медведи и бенгальские тигры.

Панорамный вид на VinWonders NAm Hoi An. Фото: Vinpearl

В рамках открытия Vinpearl Land Nam Hoi An предлагает программу впечатлений 3-в-1 под названием «Ночь возвращения», сочетающую в себе традиционные культурные представления, местный обмен едой и жизненный опыт в дикой природе. Кроме того, Vinpearl также будет продвигать программу стратегического сотрудничества с авиационными партнерами для создания прочного альянса «курорт-авиация-путешествие-сервис», чтобы дать туристам возможность испытать безопасный и высококлассный сервис.

Текст: Тхань Хоа

Фото: Тхань Хоа, Хоанг Ха, Тат Сон и Vinpearl

Перевод: Динь Хонг



