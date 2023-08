Vinamilk: путь к развитию национального молочного бренда

25/08/2023

Исполнительный совет Vinamilk на презентации “Новая идентичность бренда Vinamilk”, 6 июля 2023 г. Фото: Архив Vinamilk

После 47 лет развития акционерное общество “Вьетнамские молочные продукты” (Vinamilk) стало лидером на вьетнамском рынке молочной продукции. Компания не только поддерживает свой национальный бренд уже много лет подряд, но и прочно закрепилась на карте мировой молочной индустрии.

В настоящее время Vinamilk входит в список 40 крупнейших молочных компаний мира с точки зрения выручки (по данным Plimsoll Statistics, Великобритания), а по данным Brand Finance Vinamilk занимает 6-е место среди 10 самых дорогих молочных брендов в мире за счет совокупной стоимости бренда в 2,8 млрд долларов США.

Развитие основных компетенций в направлении устойчивого развития

Основанная в 1976 году на базе скромного молочного предприятия, Vinamilk стремилась преодолеть все барьеры и проблемы, чтобы добиться значительного роста и стать национальным молочным брендом, который выбирают потребители всех возрастов. В настоящее время компания управляет более чем 50 подразделениями как в стране, так и за рубежом, включая 15 ферм и 17 заводов, 13 дочерних компаний, совместных предприятий и ассоциированных компаний. Во Вьетнаме компания располагает сетью крупнейших в молочной промышленности страны фабрик и ферм.



В фермы Vinamilk инвестируют и их строят с соблюдением экологической безопасности в соответствии со стратегией устойчивого развития бизнеса. Эко-фермы Vinamilk (бренд “Зеленая ферма”) расположены в провинциях Тэйнинь, Куангнгай и Тханьхоа, причем первая во Вьетнаме органическая ферма европейского стандарта находится в Далате. Vinamilk стала первым предприятием, молочная фабрика и молочная ферма которой в провинции Нгеан достигли углеродной нейтральности в соответствии со стандартами PAS2060: 2014.

Для удовлетворения производственных потребностей заводы Vinamilk оснащены передовыми технологиями автоматизации, соответствующими мировым стандартам качества, таким как FDA, Organic EU, HACCP и Halal. Примечательно, что вьетнамский молочный завод Vinamilk, называемый «мега-заводом», является самым современным и крупным во Вьетнаме и в регионе, обладающим производственной мощностью 800 млн литров в год, что увеличило общий объем производства молочной продукции в компании до 1,4 млрд литров/год. В ближайшие пять лет Vinamilk увеличит свои производственные мощности за счет инвестиций в 600 млн долларов США в такие крупные проекты, как молочная фабрика в Хынгйен, “молочный рай” в Мокчоу и др.



Являясь пионером в области устойчивого развития, Vinamilk стала первым молочным предприятием во Вьетнаме, принявшим участие в программе Pathways to Dairy Net Zero (глобальная инициатива молочной промышленности по Net Zero), и первым молочным предприятием в Азии, сотрудничающим со Всемирной программой устойчивого развития молочной промышленности (DSF) для реализации программы по оценке и определению ключевых аспектов устойчивого развития Vinamilk в частности и вьетнамской молочной промышленности в целом.

В 2023 году Vinamilk объявила о своей дорожной карте по достижению Net Zero и подробных планах действий, таких как сокращение выбросов парниковых газов на 15% к 2027 году, сокращение и нейтрализация выбросов на 55% к 2035 году и переход к Net Zero к 2050 году, присоединившись к обязательству правительства Вьетнам, данному во время Конференция ООН по изменению климата в Глазго (COP26).

Вьетнамские продукты международного качества

Как предприятие, производящее пищевые продукты для большого количества потребителей, Vinamilk уделяет большое внимание устойчивому развитию и инвестирует в три основных столпа: природу, людей и продукты.

Определение качества продуктов является основной ценностью и ключом к успеху. Vinamilk установила стратегическое сотрудничество с ведущими мировыми продуктовыми холдингами, такими как Chr. Hansen, DSM, Beneo и AKK, по разработке молочных продуктов для отечественных и зарубежных потребителей в соответствии с международными стандартами.



Vinamilk подтвердила свои позиции в мировой молочной индустрии, завоевав престижные мировые награды и высокие оценки. В 2023 году Vinamilk стала первой компанией в Азии, получившей награду США Purity Award за оптимальное качество детской продукции. Для того, чтобы получить награду за соблюдение стандартов чистоты и безопасности пищевых продуктов, продукт компании прошел через строгий процесс проверки и тестирования, соблюдая соответствие 400 строгим критериям.

100% Green Farm и органические свежие молочные продукты компании прошли сертификацию в рамках проекта Clean Label Project (CLP). CLP - это некоммерческая организация со штаб-квартирой в США, которая проводит испытания и оценку продуктов через ряд строгих критериев на предмет наличия остатков тяжелых металлов, микропластика, а также других вредных химических веществ в продуктах, которые могут повлиять на здоровье потребителей. Это однозначное подтверждение мирового уровня качества Vinamilk.

Молочные продукты Vinamilk первыми во Вьетнаме получили три звезды вкуса на премии Superior Taste Award по результатам голосования жюри, состоящего из более чем 200 профессиональных экспертов по вкусу бельгийского Международного института вкуса. На церемонии вручения награды World Dairy Innovation Awards 2023 компания Vinamilk Super Nut, растительная альтернатива молоку, получила одну из самых престижных категорий Best Dairy Alternative 2023 в 10 номинациях на 16-м Глобальном молочном конгрессе, проходившем в Лондоне с 21 по 22 июня.



На протяжении многих лет Vinamilk постоянно вкладывала инвестиции в свои зарубежные дочерние компании, такие как Driftwood (США), Lao-Jagro Development (Лаос), Angkormilk (Камбоджа) и Del Monte-Vinamilk (Филиппины). Ожидается, что эти проекты укрепят всеобъемлющие, устойчивые и долгосрочные отношения сотрудничества между Вьетнамом и другими странами, способствуя значительному прогрессу в молочной промышленности и молочном животноводстве в Юго-Восточной Азии.

Инвестиционные проекты Vinamilk до сих пор приносят положительные результаты, даже в трудные времена, вызванные пандемией COVID-19 и недавним экономическим кризисом. Практически завершена первая фаза строительства комплекса молочной фермы Lao-Jagro, при этом из США в Лаос ввезено более 1000 дойных коров. Предполагаемый инвестиционный капитал данного проекта насчитывает до 100 млн долларов США. Этот проект, результат сотрудничества между Вьетнамом, Лаосом и Японией, имеет большое экономическое и политическое значение, способствует развитию местного сельского хозяйства. В Камбодже Vinamilk дополнительно инвестировал 42 млн долларов США в свои завод и ферму после того, как молочный завод Vinamilk в Ангкоре продемонстрировал эффективность работы, что принесло множество экономических выгод.



Vinamilk представила свою продукцию на выставке в Гуанчжоу, Китай. Фото: Архив Vinamilk

Помимо инвестиций в свои зарубежные дочерние компании, Vinamilk расширяет экспортную деятельность. В дополнение к традиционному рынку Ближнего Востока Vinamilk продвигает свою деятельность на таких крупных рынках, как Япония, Канада, Южная Корея, Австралия и Китай. Продукция компании доступна в большинстве стран Юго-Восточной Азии. Общая стоимость экспорта составляет 15% выручки Vinamilk и продолжает увеличиваться как по объемам производства, так и по стоимости.

В последние годы Vinamilk участвовала во многих крупных конференциях и форумах мировой молочной индустрии в качестве представителя молочной промышленности Вьетнама, тем самым продвигая бренд Vinamilk и имидж молочной промышленности Вьетнама среди людей и бизнес-сообществ по всему миру.





В 2023 году, после многих лет развития, Vinamilk достигла своей стратегической цели – вошла в список 30 крупнейших молочных компаний мира по выручке и подняла стоимость бренда Vinamilk в частности и национального бренда в целом в соответствии с самыми передовыми международными тенденциями./.

В своей стратегии развития Vinamilk придерживается как содействия местному экономическому развитию, так и того, чтобы приносить пользу обществу с помощью многочисленных важных программ. Программа Вьетнамского молочного фонда Vinamilk “Растем вместе, Вьетнам” действует уже 16 лет. За это время в рамках ее реализации 17 тыс нуждающимся детям было передано 1,5 млн упаковок молока на сумму 10 млрд донгов. Фото: Ким Фыонг/ИЖВ

Текст: Данг Ким Фыонг - Фото: Ле Минь, Данг Ким Фыонг/ИЖВ и архив Vinamilk - Перевод: Динь Хонг