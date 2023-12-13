Экспорт фруктов и овощей установил новый рекорд

13/12/2023

Экспорт фруктов и овощей по-прежнему является ярким пятном в экспортной картине Вьетнама. Прогнозируется, что при нынешних темпах роста стоимость экспорта фруктов и овощей превысит установленный в этом году целевой показатель в 5,5 млрд долларов США.

Зона безопасного производства овощей Вандык (коммуна Вандык, уезд Залам) - одна из крупнейших зон производства овощей в городе Ханое, площадь которой составляет более 250 га. Фото: ВИА

Однако в контексте отраслей, сталкивающихся с трудностями на экспортных рынках из-за снижения мирового спроса, группа фруктов и овощей впервые стала лидером сельскохозяйственной отрасли, обогнав такие ключевые группы, как рис, орехи кешью и кофе, маниока и т.д.



По данным Вьетнамской плодоовощной ассоциации, вьетнамская плодоовощная продукция экспортируется в основном на рынки Китая (3,2 млрд долларов США, рост на 164,7%), США (212 млн долларов США, снижение на 3%), Южной Кореи (187 млн долларов США, рост на 35%), Японии (151 млн долларов США, рост на 7%) и т.д. К фруктам с наибольшим объемом экспорта, темпы роста которого составили 40-200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, относятся питахайя, джекфрут, дуриан, арбуз, грейпфрут и лонган.

Фермеры кооператива VietGAP (коммуна Виньтхуантай, уезд Витхуи, провинция Хоузянг) собирают арбузы на экспорт. Фото: ВИА

Китай по-прежнему является крупнейшим покупателем вьетнамских фруктов и овощей, на его долю приходится почти 65% товарооборота. В частности, на этот рынок экспортируются вьетнамские фрукты и овощи, в числе которых помимо весьма популярного дуриана до конца года вырастет экспорт джекфрута, питахайи и др. Ожидается, что это приведет к восстановлению экспорта питахайи. Недавно кокосам была предоставлена «виза» в США, и, наряду с переговорами об официальном экспорте кокосовой продукции в Китай, ожидается, что в ближайшее время вьетнамские кокосы быстро станут экспортным товаром с годовой выручкой 1 млрд долларов США.

Что касается продукции из дуриана, то за первые 10 месяцев 2023 г. экспорт дуриана оценивается в 1,82 млрд долларов США. Наряду с дурианом, ярким пятном в картине экспорта фруктов и овощей стал и грейпфрут, поскольку, по предварительным данным Вьетнамской плодоовощной ассоциации, в 2023 г. грейпфрут был зарегистрирован как фрукт с повышенным экспортным оборотом. За первые 8 месяцев 2023 г. экспорт грейпфрутов достиг 29,6 млн долларов США, что на 144% больше, чем за тот же период 2022 г., что является самым сильным ростом за последние 5 лет.

Даклак специализируется на сборе спелых кофейных ягод, стремясь обеспечить качество экспортной продукции. Фото: Хоай Тху/ВИА

Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Фунг Дык Тиен заявил, что помимо усилий по обеспечению соответствия стандартам качества отрасль продолжит переговоры об открытии потенциальных рынков для вьетнамских фруктов и овощей, особенно рынков с высокой стоимостью. В частности, в Китае существует протокол по арбузам, традиционному экспортному товару, наряду с которым готовится подписание протоколов по стандартизации правил для охлажденного дуриана, перца чили, лекарственных трав и цитрусовых. Если проблемы с экспортом этих видов продукции будут решены синхронно, то торговля будет очень благоприятной, а темпы роста будут намного выше.

В то же время сельскохозяйственный сектор Вьетнама в срочном порядке продвигает создание производственных моделей по стандартам VietGAP и GlobalGAP, полностью соответствующих карантинным нормам на импортных рынках. Только тогда плодоовощная промышленность и экспорт фруктов и овощей достигнут устойчивого роста, способствуя увеличению экспортного оборота всей плодоовощной отрасли в ближайшее время.





Текст: ИЖВ - Фото: ВИА

Техника и графика: Чанг Нюнг

Перевод: Динь Хонг



