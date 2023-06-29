ຂ່າວສານ
WHO ກ່າວເຕືອນວ່າ ຕ້ອງສືບຕໍ່ລະມັດລະວັງກັບໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19
ທ່ານ Hans Kluge, ຜູ້ອຳນວຍການພາກພື້ນເອີຣົບ ຂອງ WHO, ກ່າວເຕືອນວ່າ ແຕ່ລະອາທິດ ອົງການ WHO ຍັງຢັ້ງຢືນໃນທົ່ວພາກພື້ນ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດລາຍໃໝ່ ເກືອບ 1.000 ຄົນ ຍ້ອນໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19. ທ່ານກໍກະຕຸກຊຸກຍູ້ອຳນາດການປົກຄອງບັນດາປະເທດຕ້ອງຮັບປະກັນອັດຕາສັກວັກຊິນໃຫ້ບັນລຸຢ່າງໜ້ອຍສຸດແມ່ນ 70% ສຳລັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງກວ່າເພິ່ນ. ທ່ານ Hans Kluge ເນັ້ນໜັກວ່າ ເວລາໃດທີ່ວົງການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ບັນດານັກວິທະຍາສາດພັດທະນາວິທີບົ່ງມະຕິ ແລະ ປິ່ນປົ່ວອາການ Long Covid ຢ່າງຮອບດ້ານ, ເວລານັ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງສາມາດຟື້ນຟູຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ. ທ່ານ Hans Kluge ກໍຮຽກຮ້ອງຄວາມມານະພະຍາຍາມຄົ້ນຄວ້າອາການນີ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.