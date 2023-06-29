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ຂ່າວສານ

WHO ກ່າວ​ເຕືອນ​ວ່າ ຕ້ອງ​ສືບ​ຕໍ່​​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ກັບ​ໂລກ​ລະ​ບາດ​ໂຄວິດ - 19

ຫ້ອງການອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ພາກພື້ນ ເອີຣົບ ໃນວັນທີ 27 ມິຖຸນາ ໄດ້ກ່າວເຕືອນຄວາມສ່ຽງຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຍັງມີຢູ່.
ການສັກວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ - 19 ຢູ່ ຝລັ່ງ (ພາບເອກະສານ: AFP/TTXVN)

ທ່ານ Hans Kluge, ຜູ້ອຳນວຍການພາກພື້ນເອີຣົບ ຂອງ WHO, ກ່າວເຕືອນວ່າ ແຕ່ລະອາທິດ ອົງການ WHO ຍັງຢັ້ງຢືນໃນທົ່ວພາກພື້ນ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດລາຍໃໝ່ ເກືອບ 1.000 ຄົນ ຍ້ອນໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19. ທ່ານກໍກະຕຸກຊຸກຍູ້ອຳນາດການປົກຄອງບັນດາປະເທດຕ້ອງຮັບປະກັນອັດຕາສັກວັກຊິນໃຫ້ບັນລຸຢ່າງໜ້ອຍສຸດແມ່ນ 70% ສຳລັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງກວ່າເພິ່ນ. ທ່ານ Hans Kluge ເນັ້ນໜັກວ່າ ເວລາໃດທີ່ວົງການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ບັນດານັກວິທະຍາສາດພັດທະນາວິທີບົ່ງມະຕິ ແລະ ປິ່ນປົ່ວອາການ Long Covid ຢ່າງຮອບດ້ານ, ເວລານັ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງສາມາດຟື້ນຟູຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ. ທ່ານ Hans Kluge ກໍຮຽກຮ້ອງຄວາມມານະພະຍາຍາມຄົ້ນຄວ້າອາການນີ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ລາວ ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ປະ​ເທດ

ຫວຽດ​ນາມ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ລາວ ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ປະ​ເທດ

ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນບ໊າຮຸ່ງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ບັນດາໝາກຜົນໃນການຮ່ວມມືອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ.
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