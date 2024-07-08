ຂ່າວສານ
WB ສະຫງວນເງິນ 2,5 ຕື້ USD ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດີຈີຄອນຢູ່ ອາຟະລິກາ
ທະນາຄານໂລກ (WB) ຫາກໍຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການໃໝ່ທີ່ມີມູນຄ່າ 2,48 ຕື້ USD ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ ແລະ ນຳໃຊ້ບັນດາການບໍລິການເຕັກນິກດີຈີຕອນໄດ້ຢ່າງຮອບດ້ານກວ່າ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເຂດທາງທິດຕາເວັນອອກ ແລະ ພາກໃຕ້ ອາຟະລິກາ ຈຳນວນກວ່າ 180 ລ້ານຄົນ.
ໂຄງການຫັນເປັນດີຈີຕອນຢ່າງຮອບດ້ານຢູ່ ອາຟະລິກາ ຫຼື IDEA ຈະສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍດີຈີຕອນທົ່ວໄປ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວສຸມໃສ່ການເຊື່ອມໂຍງ, ລວມທັງ ແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ, ຜູ້ອາຍຸສູງ, ຄົນພິການ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າມີສິດເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ ແລະ ໄດ້ຊົມໃຊ້ທຸກຜົນປະໂຫຍດ ເຊິ່ງ ອິນເຕີເນັດນຳມາໃຫ້ຢ່າງສະເໝີພາບ.