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ຂ່າວສານ

WB ສະຫງວນເງິນ 2,5 ຕື້ USD ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຄອນ​ຢູ່ ອາ​ຟະ​ລິ​ກາ

ໂຄງການຫັນເປັນດີຈີຕອນຢ່າງຮອບດ້ານຢູ່ ອາຟະລິກາ ຫຼື IDEA ຈະສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍດີຈີຕອນທົ່ວໄປ.
(ພາບປະກອບ: WB)

ທະນາຄານໂລກ (WB) ຫາກໍຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການໃໝ່ທີ່ມີມູນຄ່າ 2,48 ຕື້ USD ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ ແລະ ນຳໃຊ້ບັນດາການບໍລິການເຕັກນິກດີຈີຕອນໄດ້ຢ່າງຮອບດ້ານກວ່າ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເຂດທາງທິດຕາເວັນອອກ ແລະ ພາກໃຕ້ ອາຟະລິກາ ຈຳນວນກວ່າ 180 ລ້ານຄົນ.

ໂຄງການຫັນເປັນດີຈີຕອນຢ່າງຮອບດ້ານຢູ່  ອາຟະລິກາ ຫຼື IDEA ຈະສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍດີຈີຕອນທົ່ວໄປ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວສຸມໃສ່ການເຊື່ອມໂຍງ, ລວມທັງ ແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ, ຜູ້ອາຍຸສູງ, ຄົນພິການ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າມີສິດເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ ແລະ ໄດ້ຊົມໃຊ້ທຸກຜົນປະໂຫຍດ ເຊິ່ງ ອິນເຕີເນັດນຳມາໃຫ້ຢ່າງສະເໝີພາບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ດ່ານັ້ງ - ສະຖານທີ່ດູດດື່ມ startup ນະວັດຕະກຳ

ດ່ານັ້ງ - ສະຖານທີ່ດູດດື່ມ startup ນະວັດຕະກຳ

FiveSS, ແມ່ນໂປຼແກຼມການຄ້າເອກເລັກໂຕນິກ ໂດຍກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ອະນຸຍາດເຄືື່ອນໄຫວສະເພາະໃນຂົງເຂດກໍ່ສ້າງ ແລະ ບັນດາການບໍລິການກ່ຽວກັບເຮືອນຢູ່
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