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ຂ່າວສານ

WB ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງພະລັງງານ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮົ່ງຢ້ຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍການຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງຍຸດຕິທຳ, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງມີການໜູນຊ່ວຍຢ່າງສຸດຂີດຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນໃນການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ.
ທີ່ການພົບປະ (ພາບ: moit.gov.vn)

ຫວຽດນາມ ສົ່ງເສີມບັນດາພາກສ່ວນເສດຖະກິດລົງທຶນເພື່ອພັດທະນາຂະແໜງໄຟຟ້າບົນພື້ນຖານການແກ່ງແຍ້ງ ຢ່າງສົດໃສ ແລະ ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດອັນກົມກຽວຂອງບັນດານັກລົງທຶນ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮົ່ງຢ້ຽນ ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາງ Mauela V. Ferro, ຮອງປະທານທະນາຄານໂລກ (WB) ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກ - ປາຊີຟິກ, ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮົ່ງຢ້ຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍການຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງຍຸດຕິທຳ, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງມີການໜູນຊ່ວຍຢ່າງສຸດຂີດຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນໃນການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ, ຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ສະໜອງດ້ານການເງິນ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ WB ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກຸ່ມບໍລິສັດໄຟຟ້າຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການສະໜອງໄຟຟ້າຊົນນະບົດ, ເຂດພູດອຍ ແລະ ເຂດໝູ່ເກາະ ໄລຍະ 2021 – 2025.

ສ່ວນທ່ານນາງ Mauela V. Ferro ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ໃນການປະຕິບັດການວາງແຜນກຳນົດໄຟຟ້າຄັ້ງທີ VIII, ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍດ້ານການເງິນໃຫ້ບັນດາໂຄງການ ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ພິເສດແມ່ນບັນດາໂຄງການພະລັງງານທົດແທນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ຈີນ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຮັກ​ສາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ແກ້ງ​ແຍ້ງ​ກັນ​ຢ່າງ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ຈີນ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຮັກ​ສາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ແກ້ງ​ແຍ້ງ​ກັນ​ຢ່າງ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມບັນດາການນຳເສດຖະກິດເວທີປາໄສການຮ່ວມມືເສດຖະກິດອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15 - 17 ພະຈິກຢູ່ San Francisco (ອາເມລິກາ), ວັນທີ 15 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີອາເມລິກາ Joe Biden ໄດ້ ພົບປະກັບທ່ານປະທານປະເທດຈີນສີຈິ້ນຜິງ. ນີ້ແມ່ນເຫດການສຳຄັນ, ອາດຈະຊ່ວຍສອງປະເທດມະຫາອຳນາດຮັກສາການພົວພັນເປັນປົກກະຕິພາຍຫຼັງປະສົບກັບ ສິ່ງທ້າທາຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ, ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດທີ່ແກ້ງແຍ້ງກັນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
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