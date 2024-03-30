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ຂ່າວສານ

WB ຈະຮ່ວມເດີນທາງ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ບົນເສັ້ນທາງພັດທະນາ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ຂອບໃຈທ່ານນາງ Carolyn Turk, ທີ່ມີອາຍຸການປະຕິບັດງານບັນລຸຜົນສຳເລັດເປັນເວລາເກືອບ 4 ປີຢູ່ ຫວຽດນາມ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Carolyn Turk, ຜູ້ອຳນວຍການແຫ່ງຊາດທະນາຄານໂລກ (WB) ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (ພາບ: VGP)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Carolyn Turk, ຜູ້ອຳນວຍການແຫ່ງຊາດທະນາຄານໂລກ (WB) ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສິ້ນສຸດອາຍຸການປະຕິບັດງານ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ຂອບໃຈທ່ານນາງ Carolyn Turk, ທີ່ມີອາຍຸການປະຕິບັດງານບັນລຸຜົນສຳເລັດເປັນເວລາເກືອບ 4 ປີຢູ່ ຫວຽດນາມ; ທ່ານຕີລາຄາສູງເລື່ອງ WB ໄດ້ຮ່ວມເດີນທາງ ແລະ ໜູນຊ່ວຍວິວັດການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 30 ປີທີ່ຜ່ານມາຢ່າງແທດຈິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ WB ເພີ່ມການໜູນຊ່ວຍດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ, ສຸມໃສ່ບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມລະດັບຊາດ, ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ໃນບັນດາຂົງເຂດການຫັນເປັນສີຂຽວ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການພັດທະນາຄົມມະນາຄົມຍຸດທະສາດ… ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຕໍ່ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງປະທານ WB ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນຈຸດເວລາໄວທີ່ສຸດ, ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງ WB ແລະ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງແທດຈິງ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນກວ່າ.

ສ່ວນທ່ານນາງ Carolyn Turk ຢືນຢັນວ່າ, WB ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ບົນເສັ້ນທາງຫັນບັນດາເປົ້າໝາຍໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນການຫັນເປັນສີຂຽວ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ນະວັດຕະກຳ, ເຕັກໂນໂລຊີສູງ....

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຫດ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຢູ່ ມົດ​ສະ​ກູ: ລັດ​ເຊຍ​ກັກ​ຕົວ​ເປົ້າ​ໝາຍ​​ທີ່​ຕ້ອງສົງ​ໄສ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ໃຫ້​ແກ່ ຄົນ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ

ເຫດ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຢູ່ ມົດ​ສະ​ກູ: ລັດ​ເຊຍ​ກັກ​ຕົວ​ເປົ້າ​ໝາຍ​​ທີ່​ຕ້ອງສົງ​ໄສ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ໃຫ້​ແກ່ ຄົນ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ

ຄະນະກຳມະການສືບສວນ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ປະກາດວ່າ ໄດ້ກັກຕົວເປົ້າໝາຍທີ່ຖືກກ່າວຫາໜູນຊ່ວຍດ້ານການເງິນ ໃຫ້ແກ່ຄົນບຸກໂຈມຕີ ໂຮງລະຄອນ Crocus City Hall ຢູ່ຊານເມືອງ ມົດສະກູ ໃນວັນທີ 22 ມີນາ.
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