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ຂ່າວສານ

Viettel ພິຊິດຕະຫຼາດ ຟີລິບປິນ ດ້ວຍສັນຍານັບລ້ານ USD

Viettel ບໍ່ພຽງແຕ່ນຳມາເຊິ່ງບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂດ້ານເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ້າວໜ້າເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຊ່ວຍກຳລັງຕຳຫຼວດ ຟີລິບປິນ ປັບປຸງກຳລັງການຝຶກຊ້ອມຢ່າງຈະແຈ້ງ
ພິທີລົງນາມໃນສັນຍາສະໜອງລະບົບຈຳລອງຝຶກຊ້ອມການຍິງປືນ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ມານີລາ, ປະເທດ ຟີລິບປິນ, ບໍລິສັດໃຫຍ່ອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຊີສູງ Viettel - ຫວຽດນາມ (Viettel High Tech) ໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາສະໜອງລະບົບຈຳລອງຝຶກຊ້ອມການຍິງປືນ ກັບບໍລິສັດ ContactPoint, Inc (ຟີລິບປິນ) ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ຕຳຫຼວດແຫ່ງຊາດ ຟີລິບປິນ. ນີ້ແມ່ນສັນຍາສະບັບທີ 2 ໃນເວລາພຽງເຄິ່ງປີຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕະຫຼາດນີ້, ດ້ວຍຍອດມູນຄ່າເກືອບ 2 ລ້ານ USD. ເຫດການໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍບາດລ້ຽວສຳຄັນຂອງ Viettel ບົນເສັ້ນທາງພິຊິດໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊີສູງຢູ່ ຟີລິບປິນ.

ຕີລາຄາກ່ຽວກັບລະບົບຈຳລອງດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ Radel Ramos, ຫົວໜ້າຮັບຜິດຊອບການຝຶກຊ້ອມຂອງຕຳຫຼວດແຫ່ງຊາດ ຟີລິບປິນ, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ Viettel ບໍ່ພຽງແຕ່ນຳມາເຊິ່ງບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂດ້ານເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ້າວໜ້າເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຊ່ວຍກຳລັງຕຳຫຼວດ ຟີລິບປິນ ປັບປຸງກຳລັງການຝຶກຊ້ອມຢ່າງຈະແຈ້ງ, ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂໃນສະພາບຕົວຈິງຂອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ພົບ​ປະ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ຊາວ​ໜຸ່ມ 4 ແຂວງຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ

ການ​ພົບ​ປະ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ຊາວ​ໜຸ່ມ 4 ແຂວງຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ

ນັບແຕ່ວັນທີ 27 - 29 ສິງຫາ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມແຂວງ ກວ໋າງຈິ (ຫວຽດນາມ) ແລະ ຄະນະຊາວໜຸ່ມ 3 ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ (ລາວ), ໄດ້ຈັດລາຍການພົບປະມິດຕະພາບຊາວໜຸ່ມ 4 ແຂວງຢູ່ ກວ໋າງຈິ.
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