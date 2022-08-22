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ຂ່າວສານ

VietnamWood - ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ແຖວ​ໜ້າ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ຂົງ​ເຂດ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ໄມ້ ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ໃນ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ຕາມຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງງານວາງສະແດງແລ້ວ, ດ້ວຍການເຕີບໂຕກະໂດດຂັ້ນໃນຂົງເຂດເຄື່ອງພາຍໃນຄອບຄົວ ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ກາຍເປັນປະເທດສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງເຟີນີເຈີ ໃຫຍ່ອັນດັບທີສອງໃນທົ່ວໂລກ.

ຕາມຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງງານວາງສະແດງແລ້ວ, ດ້ວຍການເຕີບໂຕກະໂດດຂັ້ນໃນຂົງເຂດເຄື່ອງພາຍໃນຄອບຄົວ ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ກາຍເປັນປະເທດສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງເຟີນີເຈີ ໃຫຍ່ອັນດັບທີສອງໃນທົ່ວໂລກ. 

   

ພາບປະກອບ: TTXVN

VietnamWood - ງານວາງສະແດງແຖວໜ້າອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ ໄມ້ ຄາດວ່າຈະດຳເນີນຢູ່ສູນຕະຫຼາດນັດ ແລະ ງານວາງສະແດງໄຊງ່ອນ (SECC), ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18 – 21 ຕຸລາ ປີ 2022. ງານວາງສະແດງຈະມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຫຼາຍຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າສາກົນ ທີ່ມາຈາກ: ເຢຍລະມັນ, ໂອຕາລິດ, ອາເມລິກາ, ຝລ່ັງ, ການາດາ, ໄຕ້ຫວັນ (ຈີນ), ພ້ອມກັບໜ່ວຍງານວາງສະແດງທີ່ມາຈາກ 22 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນໃນທົ່ວໂລກ. ຂ່າວຄາວດັ່ງກ່າວໂດຍບໍລິສັດ Chan Chao International Co., Ltd - ຫົວໜ່ວຍແຖວໜ້າໃນຂະແໜງຈັດຕັ້ງງານວາງສະແດງ ແລະ ຕະຫຼາດນັດ ການຄ້າ ຢູ່ ອາຊຽນ ແລະ ອາຊີໃຕ້  ສົມທົບກັບບາງຫົວໜ່ວຍສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກຳການຄ້າໄດ້ຍົກອອກມາໃນວັນທີ 20 ສິງຫາ.

ຕາມຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງງານວາງສະແດງແລ້ວ, ດ້ວຍການເຕີບໂຕກະໂດດຂັ້ນໃນຂົງເຂດເຄື່ອງພາຍໃນຄອບຄົວ ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ກາຍເປັນປະເທດສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງເຟີນີເຈີ ໃຫຍ່ອັນດັບທີສອງໃນທົ່ວໂລກ. ວິສາຫະກິດເຮັດເຟີນີເຈີ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຕອບສະໜອງຕາມໃບສັ່ງຊື້ສິນຄ້າໃຫຍ່ນັບທັງຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ. ພິເສດ, ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງໄມ້ແບບຍືນຍົງ ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍຫວຽດນາມ ແມ່ນສູນຜະລິດທີ່ປອດໄພໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດສົ່ງອອກທີ່ມີຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ໃນນັ້ນມີບັນດາຕະຫຼາດຈຸດສຸມຄື: ອາເມລິກາ, ອັງກິດ, ການາດາ, ຍີ່ປຸ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຊີດ​ຊູ​ຄຸນ​ຄ່າ​ພາ​ສາ​ຫວຽດ​ ຜ່ານ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫ​ວ​ສອນ​ພາ​ສາຫວຽດ​ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ເຊີດ​ຊູ​ຄຸນ​ຄ່າ​ພາ​ສາ​ຫວຽດ​ ຜ່ານ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫ​ວ​ສອນ​ພາ​ສາຫວຽດ​ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ບັນດາຄູສອນພາສາຫວຽດ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ພ້ອມກັບຜູ້ຂຽນຮຽບຮຽງປຶ້ມແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການກ່ຽວກັບການສອນພາສາຫວຽດ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ຫວຽດນາມພວມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຜ່ານນັ້ນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເຊີດຊູພາສີ ຫວຽດ ໃນປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
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