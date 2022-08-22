ຂ່າວສານ
VietnamWood - ງານວາງສະແດງແຖວໜ້າອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ ໄມ້ ຈະດຳເນີນໃນເດືອນຕຸລາ ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ
ຕາມຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງງານວາງສະແດງແລ້ວ, ດ້ວຍການເຕີບໂຕກະໂດດຂັ້ນໃນຂົງເຂດເຄື່ອງພາຍໃນຄອບຄົວ ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ກາຍເປັນປະເທດສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງເຟີນີເຈີ ໃຫຍ່ອັນດັບທີສອງໃນທົ່ວໂລກ.
ພາບປະກອບ: TTXVN
VietnamWood - ງານວາງສະແດງແຖວໜ້າອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ ໄມ້ ຄາດວ່າຈະດຳເນີນຢູ່ສູນຕະຫຼາດນັດ ແລະ ງານວາງສະແດງໄຊງ່ອນ (SECC), ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18 – 21 ຕຸລາ ປີ 2022. ງານວາງສະແດງຈະມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຫຼາຍຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າສາກົນ ທີ່ມາຈາກ: ເຢຍລະມັນ, ໂອຕາລິດ, ອາເມລິກາ, ຝລ່ັງ, ການາດາ, ໄຕ້ຫວັນ (ຈີນ), ພ້ອມກັບໜ່ວຍງານວາງສະແດງທີ່ມາຈາກ 22 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນໃນທົ່ວໂລກ. ຂ່າວຄາວດັ່ງກ່າວໂດຍບໍລິສັດ Chan Chao International Co., Ltd - ຫົວໜ່ວຍແຖວໜ້າໃນຂະແໜງຈັດຕັ້ງງານວາງສະແດງ ແລະ ຕະຫຼາດນັດ ການຄ້າ ຢູ່ ອາຊຽນ ແລະ ອາຊີໃຕ້ ສົມທົບກັບບາງຫົວໜ່ວຍສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກຳການຄ້າໄດ້ຍົກອອກມາໃນວັນທີ 20 ສິງຫາ.
ຕາມຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງງານວາງສະແດງແລ້ວ, ດ້ວຍການເຕີບໂຕກະໂດດຂັ້ນໃນຂົງເຂດເຄື່ອງພາຍໃນຄອບຄົວ ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ກາຍເປັນປະເທດສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງເຟີນີເຈີ ໃຫຍ່ອັນດັບທີສອງໃນທົ່ວໂລກ. ວິສາຫະກິດເຮັດເຟີນີເຈີ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຕອບສະໜອງຕາມໃບສັ່ງຊື້ສິນຄ້າໃຫຍ່ນັບທັງຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ. ພິເສດ, ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງໄມ້ແບບຍືນຍົງ ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍຫວຽດນາມ ແມ່ນສູນຜະລິດທີ່ປອດໄພໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດສົ່ງອອກທີ່ມີຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ໃນນັ້ນມີບັນດາຕະຫຼາດຈຸດສຸມຄື: ອາເມລິກາ, ອັງກິດ, ການາດາ, ຍີ່ປຸ່ນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)