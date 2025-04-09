ຂ່າວສານ Vietnam Airlines ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຊ່ວຍເຫຼືອເກືອບ 30 ໂຕນໄປ ມຽນມາ 09/04/2025 ສິນຄ້າຊ່ວຍເຫຼືອລວມມີບັນດາເຄື່ອງຂອງທີ່ຈຳເປັນ, ຄື: ອາຫານແຫ້ງ, ຕູບ ແລະ ບັນດາສິນຄ້າຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆ. Vietnam Airlines ສົມທົບກັນມອບສິນຄ້າຊ່ວຍເຫຼືອທັງໝົດໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຝ່າຍ ມຽນມາ (ພາບ: VNA) ວັນທີ 08 ເມສາ, ຖ້ຽວບິນໝາຍເລກ VN9711 ຂອງ Vietnam Airlines ໄດ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຊ່ວຍເຫຼືອເກືອບ 30 ໂຕນໄປ ມຽນມາ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍປະເທດເພື່ອນ ຜ່ານຜ່າຜົນຮ້າຍຈາກໄພພິບັດແຜນດິນໄຫວເກີດຂຶ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້. ສິນຄ້າຊ່ວຍເຫຼືອລວມມີບັນດາເຄື່ອງຂອງທີ່ຈຳເປັນ, ຄື: ອາຫານແຫ້ງ, ຕູບ ແລະ ບັນດາສິນຄ້າຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆ. ບັນດາເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ຫໍ່, ກວດກາຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ດຳເນີນບັນດາຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງການຂົນສົ່ງ. Vietnam Airlines ໄດ້ສົມທົບກັນມອບສິນຄ້າຊ່ວຍເຫຼືອທັງໝົດໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຝ່າຍ ມຽນມາ ເພື່ອສົ່ງໄປເຖິງປະຊາຊົນເຂດຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງທັນການ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)