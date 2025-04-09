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ຂ່າວສານ

Vietnam Airlines ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຊ່ວຍເຫຼືອເກືອບ 30 ໂຕນໄປ ມຽນມາ

ສິນຄ້າຊ່ວຍເຫຼືອລວມມີບັນດາເຄື່ອງຂອງທີ່ຈຳເປັນ, ຄື: ອາຫານແຫ້ງ, ຕູບ ແລະ ບັນດາສິນຄ້າຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆ.
Vietnam Airlines ສົມທົບກັນມອບສິນຄ້າຊ່ວຍເຫຼືອທັງໝົດໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຝ່າຍ ມຽນມາ (ພາບ: VNA)
 ວັນທີ 08 ເມສາ, ຖ້ຽວບິນໝາຍເລກ VN9711 ຂອງ Vietnam Airlines ໄດ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຊ່ວຍເຫຼືອເກືອບ 30 ໂຕນໄປ ມຽນມາ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍປະເທດເພື່ອນ ຜ່ານຜ່າຜົນຮ້າຍຈາກໄພພິບັດແຜນດິນໄຫວເກີດຂຶ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້. ສິນຄ້າຊ່ວຍເຫຼືອລວມມີບັນດາເຄື່ອງຂອງທີ່ຈຳເປັນ, ຄື: ອາຫານແຫ້ງ, ຕູບ ແລະ ບັນດາສິນຄ້າຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆ. ບັນດາເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ຫໍ່, ກວດກາຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ດຳເນີນບັນດາຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງການຂົນສົ່ງ. Vietnam Airlines ໄດ້ສົມທົບກັນມອບສິນຄ້າຊ່ວຍເຫຼືອທັງໝົດໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຝ່າຍ ມຽນມາ ເພື່ອສົ່ງໄປເຖິງປະຊາຊົນເຂດຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງທັນການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ພົບ​ປະ​ຂັ້ນ​ສູງ ຫວຽດ​ນາມ - ແອັດ​ສະ​ປາຍ

ການ​ພົບ​ປະ​ຂັ້ນ​ສູງ ຫວຽດ​ນາມ - ແອັດ​ສະ​ປາຍ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແອັດສະປາຍ Pedro Sanchez ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 08 – 10 ເມສາ ຢ່າງເປັນທາງການ.
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