ຂ່າວສານ
UNESCO ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ເທື່ອທຽນເຫວ້ ໃນການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າມໍລະດົກວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ
ເທື່ອທຽນ - ເຫວ້ ຍາມໃດກໍກຳນົດການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາບົນພື້ນຖານອະນຸລັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າມໍລະດົກ, ສີສັນວັດທະນະທຳ ເຫວ້ ດ້ວຍວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ມໍລະດົກວັດທະນະທຳ, ຊີວະພາບ, ທັດສະນີຍະພາບ, ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອັດສະລິຍະ.
ຄະນະຜູ້ແທນ UNESCO ຢ້ຽມຢາມ ກຸງເກົ່າ ເຫວ້ (ພາບ: TTXVN)
ວັນທີ 7 ກັນຍາ, ທ່ານນາງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ UNESCO Audrey Azoulay ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມເຂດປູຊະນີຍະສະຖານກຸງເກົ່າ ເຫວ້ ແລະ ພົບປະກັບທ່ານປທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ເທື່ອທຽນ - ເຫວ້ ຫງວຽນວັນເຟືອງ. ໂດຍເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ມາ ຢ້ຽມຢາມ ເຫວ້, ທ່ານນາງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ຄວາມມານະພະຍາຍາມ ເຊິ່ງແຂວງເທື່ອທຽນ - ເຫວ້, ສູນອະນຸລັກຮັກສາເຂດປູຊະນີຍະສະຖານ ກຸງເກົ່າ ເຫວ້ ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ອະນຸລັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າມໍລະດົກວັດທະນະທຳເປັນວັດຖຸ ແລະ ບໍ່ເປັນວັດຖຸ ອັນລ້ຳຄ່າຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າ UNESCO ຈະຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫວ້ ໃນວຽກງານອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າມໍລະດົກວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ.
ສ່ວນທ່ານ ຫງວຽນວັນເຟືອງ ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ເທື່ອທຽນ - ເຫວ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຍາມໃດກໍກຳນົດການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາບົນພື້ນຖານອະນຸລັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າມໍລະດົກ, ສີສັນວັດທະນະທຳ ເຫວ້ ດ້ວຍວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ມໍລະດົກວັດທະນະທຳ, ຊີວະພາບ, ທັດສະນີຍະພາບ, ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອັດສະລິຍະ. ທ່ານ ຫງວຽນວັນເຟືອງ ຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ມີປະສິດທິຜົນກວ່າອີກຈາກຝ່າຍ UNESCO ໃນຂະບວນວິວັດແຫ່ງການອະນຸລັກຮັກສາຄຸນຄ່າມໍລະດົກວັດທະນະທຳຂອງເຂດດິນແດນ ກຸງເກົ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)