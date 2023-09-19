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ຂ່າວສານ

Techfest ຫາຍຟ່ອງ 2023: ແນະນຳເກືອບ 500 ເຕັກໂນໂລຊີ, ມາດຕະການນະວັດຕະກຳຂອງ 6 ປະເທດ

ງານ Techfest ຫາຍຟ່ອງ 2023 ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18 – 21 ກັນຍາ ດ້ວຍຫຼາຍເຫດການ, ການເຄື່ອນໄຫວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນງານນີ້ໄດ້ຈັດງານວາງສະແດງດ້ວຍຮ້ານວາງສະແດງ 50 ຮ້ານ, ແນະນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນ OCOP...
ບັນດາຜູ້ແທນທີ່ພິທີໄຂ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນຫາຍຟ່ອງ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ໄດ້ຈັດພິທີໄຂ Techfest ຫາຍຟ່ອງ 2023 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ຫາຍຟ່ອງ - ນະຄອນນະວັດຕະກຳ - ເພີ່ມຄວາມໄວ ແລະ ສະຫວ່າງສະໄຫວ”. ເຫດການໄດ້ເຕົ້າໂຮມບັນດານັກຄຸ້ມຄອງ, ນັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ວິສາຫະກິດແຖວໜ້າຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບຂົງເຂດນະວັດຕະກຳ.

ງານ Techfest ຫາຍຟ່ອງ 2023 ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18 – 21 ກັນຍາ ດ້ວຍຫຼາຍເຫດການ, ການເຄື່ອນໄຫວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນງານນີ້ໄດ້ຈັດງານວາງສະແດງດ້ວຍຮ້ານວາງສະແດງ 50 ຮ້ານ, ແນະນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນ OCOP ແລະ ຜະລິດຕະພັນຫຼັກແຫຼ່ງຂອງທ້ອງຖິ່ນ; ວາງສະແດງ, ເຊື່ອມຕໍ່, ແນະນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງ 6 ປະເທດ ດ້ວຍກ່ວາ 60 ຮ້ານວາງສະແດງ, ເກືອບ 500 ເຕັກໂນໂລຊີ, ມາດຕະການນະວັດຕະກຳ… ທ່ານ ຮ່ວາງມິງເກື່ອງ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:     

Techfest ຫາຍຟ່ອງ 2023 ໄດ້ຮັບຄວາມລໍຄອຍຈະຊຸກຍູ້ບັນດາມາດຕະການນະວັດຕະກຳໃນຂົງເຂດຫັນກະສິກຳເປັນເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ, ຫັນບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອາຫານການກິນເປັນອັດຕະໂນມັດ; ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາພື້ນຖານການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ຮູບແບບດຳເນີນທຸລະກິດໃໝ່ເພື່ອໜູນຊ່ວຍການສຳຜັດຕະຫຼາດ, ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການຫັນການຜະລິດບັນດາຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນຂອງນະຄອນ ເປັນສິນຄ້າ”.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກຍູ້ບົດບາດຂອງສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມ ໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ຊຸກຍູ້ບົດບາດຂອງສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມ ໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມທົ່ວໂລກ ຄັ້ງທີ 9, ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 -17 ກັນຍາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ. ດ້ວຍຫົວຂໍ້: “ບົດບາດຂອງໄວໜຸ່ມໃນ ການຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຜ່ານການຫັນເປັນ ດີຈີຕອນ ແລະ ນະວັດຕະກຳ”, ກອງປະຊຸມໄດ້ຮຽກຮ້ອງບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະ ພາໜຸ່ມເສີມຂະຫຍາຍນຳ້ໃຈ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາ ເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບ ຍືນຍົງ (SDGs) ໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ ດ້ວຍບັນດາ ການກະທຳທີ່ແທດຈິງ.
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