ຂ່າວສານ
TEAM LEE ແລະ ວິວັດການເຮັດພາບເຄິ່ງຄີງ ນັກຮົບວິລະຊົນ 30 ຄົນ ຂອງກຳລັງປະກອບອາວຸດໃນບັ້ນຮົບ ດ້ຽນບຽນຝູ
ໃນຊຸມວັນທ້າຍເດືອນ ເມສາ, Team Lee ໄດ້ໄປຜ່ານໄລຍະທາງທີ່ມີຄວາມຍາວເກືອບ 500 km ຈາກ ຮ່າໂນ້ຍ ຂຶ້ນໄປຍັງ ດ້ຽນບຽນ. ເຖິງວ່າໄລຍະທາງຈະໄກ, ອາກາດແດດຮ້ອນ, ຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກກໍຕາມ ແຕ່ໃຜໆກໍຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນ, ຕື້ນຕັນໃຈ ແລະ ກະຕືລືລົ້ນ ເມື່ອເດີນທາງມາຮອດດິນແດນແຫ່ງປະຫວັດສາດ ດ້ຽນບຽນຝູ. ອ້າຍ ເລກວຽດຖັງ, ຫົວໜ້າ Team Lee ແບ່ງປັນວ່າ:
“ການເດີນທາງມາ ດ້ຽນບຽນ ໃຊ້ເວລາປະມານ 12 ຊົ່ວໂມງ. ຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກໃນທິມບໍ່ເຄີຍມາ ດ້ຽນບຽນ ຈັກເທື່ອ ສະນັ້ນ ຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ. Team Lee ໄດ້ໄປມອບຮູບເຄິ່ງຄີງຂອງນັກຮົບວິລະຊົນ 30 ຄົນ ທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແຕ່ງໃໝ່ຈາກຮູບເກົ່າ”.
ເພືື່ອເຮັດພາບເຄິ່ງຄີງ 30 ແຜ່ນຄືນໃໝ່ໄດ້ສຳເລັດນັ້ນ ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບ Team Lee, ເພາະວ່າ ການເຮັດບັນດາລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງປະຫວັດສາດຂອງຊາດຄືນໃໝ່ນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຳລັບຊາວໜຸ່ມ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກຳເນີດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ໃນສະໄໝສັນຕິພາບ. ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີ 4.0, Team Lee ໄດ້ປັບແຕ່ງໃໝ່ຮູບເຄິ່ງຄີງຂອງບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ເພື່ອມອບໃຫ້ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທ້າວ ຟຸ່ງກວາງຈູງ, ສະມາຊິກໃນ Team Lee ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ໃນວິວັດການປັບແຕ່ງຮູບຄືນໃໝ່ນັ້ນ ກໍປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຄື ຮູບເກົ່າບໍ່ເຫັນແຈ້ງແລ້ວ, ແຕ່ຍາກທີ່ສຸດແມ່ນຊຸດທະຫານ, ມີຫຼາຍສ່ວນຍ່ອຍເຮັດຍາກຫຼາຍ. ທິມງານພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຕ້ອງປຶກສານຳຫໍພິພິທະພັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ແລ້ວນັ່ງປະຊຸມ, ປຶກສາຫາລືກັນເປັນຫຼາຍຄືນ ຈຶ່ງສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ດີທີ່ສຸດ. ວິວັດການຂອງທິມງານມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການເຮັດຮູບຄືນໃໝ່ແລ້ວ, ຫາກຍັງມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງອະດີດຕະການ, ປັດຈຸບັນ ກັບ ອະນາຄົດ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາເພື່ອນໜຸ່ມບໍ່ຫຼົງລືມປະຫວັດສາດ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຢາກເປັນຂົວຕໍ່ແຜ່ກະຈາຍຄຸນຄ່ານີ້ຫຼາຍກວ່າອີກ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາເພື່ອນໜຸ່ມພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນບັນດາຄອບຄົວນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ”.
ບັນດາຮູບເຄິ່ງຄີງນັກຮົບວິລະຊົນກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຊາຊົນໃນບັ້ນຮົບ ດ້ຽນບຽນຝູ ໄດ້ໃສ່ໃນຂອບຮູບທີ່ມີສີສັນຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ, ແທ້ຈິງໃນແຕ່ລະລາຍລະອຽດ ເຊິ່ງໄດ້ໄວ້ຢ່າງສົມກຽດຢູ່ຂ້າງລຸ່ມຮູບຂາວດຳຂອງບັນດາອ້າຍທະຫານນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມຫຼາຍຄົນຕື້ນຕັນໃຈ.
“ບັນດາຮູບເຄິ່ງຄີງນີ້ໄດ້ຮັບການເຮັດໃໝ່ຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ງາມຫຼາຍ. ເມື່ອເຫັນຮູບ, ເຫັນຊື່ນາມສະກຸນ, ເຫັນອາຍຸ ແລະ ສີໜ້າຂອງບັນດານັກຮົບວິລະຊົນນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເອກອ້າງທະນົງໃຈທີ່ສຸດ”.
“ຮູບງາມຫຼາຍ ແລະ ສະແດງໄດ້ໃຫ້ເຫັນສີໜ້າທ່າທີຂອງບັນດານັກຮົບວິລະຊົນຢ່າງຈະແຈ້ງ. ຜ່ານນັ້ນ ກໍເປັນການພິສູດໃຫ້ເຫັນເຖິງການລະນຶກຂອງພວກເຮົາ, ຂອງຜູ້ທີ່ກຳລັງມີຊີວິດຢູ່ ມີຕໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດ. ການກະທຳຂອງບັນດາເພື່ອນໜຸ່ມນີ້ ເປັນໜ້ານັບຖືທີ່ສຸດ”.
ຮູບເຄິ່ງຄີງຂອງນັກຮົບວິລະຊົນກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຊາຊົນ 30 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບແຕ່ງສີໃໝ່ໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ວາງສະແດງຢູ່ຫໍພິພິທະພັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຢູ່ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ. ນັ້ນແມ່ນຮູບເຄິ່ງຄີງຂອງນັກຮົບວິລະຊົນ ເບ໋ວັນດ່ານ ເອົາຮ່າງກາຍເປັນຖານຍິງປືນ, ນັກຮົບວິລະຊົນ ໂຕຫວິງຢ້ຽນ ເອົາຮ່າງກາຍຂອງຕົນມາເປັນທ່ອນຢັດລູກປືນໃຫຍ່, ນັກຮົບວິລະຊົນ ຟານດິ່ງຢອດ ເອົາຮ່າງກາຍປິດປ່ອງຍິງປືນ… ບັນດາຮູບພາບທີ່ມີຊີວິດຊີວານັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມ ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ພວກອ້າຍທະຫານນັ້ນ ຍັງຢູ່ຕໍ່ໜ້າພວກເຮົາໃນທ່າມກາງຊີວິດປະຈຳວັນ. ທ່ານນາງ ຫວູທິຕວຽດງາ, ຜູ້ອຳນວຍການຫໍພິພິທະພັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ເມື່ອໄດ້ຮັບຮູບເຄິ່ງຄີງຈຳນວນ 30 ຮູບນັ້ນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍຮູ້ສຶກຕື້ນຕັນໃຈທີ່ສຸດ ເພາະວ່າ ໜ້າຕາຂອງບັນດານັກຮົບວິລະຊົນລ້ວນແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນອັດທະຍາໄສພິເສດສະເພາະຂອງແຕ່ລະຄົນ, ແວວຕາ ກໍຄືສີໜ້າຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນແທ້ຈິງທີ່ສຸດ. Team Lee ບໍ່ພຽງແຕ່ປັບແຕ່ງສີຮູບຄືນໃໝ່ດ້ວຍຄວາມເມົາມົວເທົ່ານັ້ນ ຫາກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດດ້ວຍຫົວໃຈຂອງຕົນ ຈຶ່ງສາມາດນຳຜົນງານທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດ ແລະ ພິລະອາດຫານທີ່ສຸດຂອງບັນດານັກຮົບວິລະຊົນມາໃຫ້ແກ່ມະຫາຊົນ”.
ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງມາໄດ້ 2 ປີ, ທິມງານ Team Lee ໄດ້ປັບແຕ່ງສີຮູບນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຈຳນວນກວ່າ 1.000 ຄົນ ເພື່ອມອບໃຫ້ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນັ້ນກໍແມ່ນການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຂອງຄົນລຸ້ນໜຸ່ມໃນວັນນີ້ ທີ່ມີຕໍ່ລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດຢ່າງພິລະອາດຫານເພື່ອເອກະລາດຂອງຊາດ./.