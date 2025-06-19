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ຂ່າວສານ

Petrovietnam ຈັດຢູ່ອັນດັບທີ 11 ໃນຈຳນວນວິສາຫະກິດໃຫຍ່ 500 ແຫ່ງຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ຫວຽດນາມ ມີວິສາຫະກິດ 76 ແຫ່ງລອດເຂົ້າບັນຊີລາຍຊື່ໃນປີນີ້
Petrovietnam ຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 11 ຂອງພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ພາບ: Petrovietnam)

ຕາຕະລາງຈັດອັນດັບ Fortune Southeast Asia 500 (500 ວິສາຫະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້) ທີ່ປະກາດໃນວັນທີ 17 ມິຖຸນາ ໄດ້ເຊີດຊູກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳ - ພະນັກງານແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ (Petrovietnam) ຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 11 ຂອງພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ຢືນອັນດັບທີ 5 ໃນຈຳນວນວິສາຫະກິດພະລັງງານໃນພາກພື້ນ ແລະ ແມ່ນວິສາຫະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ.

ຕາມການສະຖິຕິຂອງ Fortune ແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ມີວິສາຫະກິດ 76 ແຫ່ງລອດເຂົ້າບັນຊີລາຍຊື່ໃນປີນີ້, ດ້ວຍຍອດລາຍຮັບກວ່າ 161 ຕື້ USD ແລະ ກຳລັງແຮງງານກວ່າ 1,1 ລ້ານຄົນ. ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ Petrovietnam ໄດ້ຮັບການເຊີດຊູໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກອບສ່ວນຢືນຢັນທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ພ້ອມກັບເລື່ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນບົດບາດນຳໜ້າຂອງ Petrovietnam ໃນການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປິດ​ປະ​ຕູ​ສະ​ຖານ​ທູດ ປະ​ຈຳ Jerusalem

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປິດ​ປະ​ຕູ​ສະ​ຖານ​ທູດ ປະ​ຈຳ Jerusalem

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໄດ້ແຈ້ງປິດປະຕູສະຖານທູດປະຈຳ Jerusalem ແຕ່ວັນທີ 18 – 20 ມິຖຸນາ.
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