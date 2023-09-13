ຂ່າວສານ
OPEC ຮັກສາອັດຕາຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຄວາມຕ້ອງການນ້ຳມັນທົ່ວໂລກປີ 2023 ແລະ 2024
ໃນບົດລາຍງານຫຼ້າສຸດ, ອົງການບັນດາປະເທດສົ່ງອອກນ້ຳມັນ (OPEC) ໄດ້ຮັກສາອັດຕາຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຄວາມຕ້ອງການນ້ຳມັນທົ່ວໂລກໃນປີນີ້ ແລະ ປີໜ້າ, ໂດຍອີງໃສ່ແງ່ຫວັງບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ໃນໂລກ ຈະເຄື່ອນໄຫວດີກວ່າ.
ລະອຽດ, OPEC ຄາດວ່າ ຄວາມຕ້ອງການນ້ຳມັນດິບທົ່ວໂລກຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 2,25 ລ້ານຖັງ/ວັນ ໃນປີຈະມາເຖິງ, ໃນຂະນະນັ້ນ, ອັດຕາຄາດຄະເນໃນປີນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,44 ລ້ານຖັງຕໍ່ວັນ. ບົດລາຍງານຂອງ OPEC ຕີລາຄາວ່າ ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດທົ່ວໂລກໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ຈະຊຸກຍູ້ຄວາມຕ້ອງການນ້ຳມັນ, ພິເສດ ຍ້ອນມີການພື້ນພູຂອງບັນດາຂົງເຂດການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບິນ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, OPEC ຖືວ່າ ທ່າອ່ຽງເຕີບໂຕເສດຖະກິດທົ່ວໂລກເປັນປົກກະຕິໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ສືບຕໍ່ມີຂຶ້ນໃນໄຕມາດ III ຂອງປີນີ້, ຍ້ອນດັດຊະນີການບໍລິໂພກອຸປະໂພກເພີ່ມຂຶ້ນ, ພິເສດໃນບັນດາຂົງການບໍລິການ. ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ ຄາດວ່າບັນລຸ 2,7% ໃນປີນີ້ ແລະ 2,6% ໃນປີໜ້າ.