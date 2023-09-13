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ຂ່າວສານ

OPEC ຮັກ​ສາ​ອັດ​ຕາ​ຄາດຄະ​ເນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ນ້ຳ​ມັນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ປີ 2023 ແລະ 2024

ຄວາມຕ້ອງການນ້ຳມັນດິບທົ່ວໂລກຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 2,25 ລ້ານຖັງ/ວັນ ໃນປີຈະມາເຖິງ, ໃນຂະນະນັ້ນ, ອັດຕາຄາດຄະເນໃນປີນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,44 ລ້ານຖັງຕໍ່ວັນ.
ສາງເກັບນໍ້າມັນຢູ່ Carson, ລັດ California, ອາເມລິກາ (ພາບ: AFP/TTXVN)

ໃນບົດລາຍງານຫຼ້າສຸດ, ອົງການບັນດາປະເທດສົ່ງອອກນ້ຳມັນ (OPEC) ໄດ້ຮັກສາອັດຕາຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຄວາມຕ້ອງການນ້ຳມັນທົ່ວໂລກໃນປີນີ້ ແລະ ປີໜ້າ, ໂດຍອີງໃສ່ແງ່ຫວັງບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ໃນໂລກ ຈະເຄື່ອນໄຫວດີກວ່າ.

ລະອຽດ, OPEC ຄາດວ່າ ຄວາມຕ້ອງການນ້ຳມັນດິບທົ່ວໂລກຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 2,25 ລ້ານຖັງ/ວັນ ໃນປີຈະມາເຖິງ, ໃນຂະນະນັ້ນ, ອັດຕາຄາດຄະເນໃນປີນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,44 ລ້ານຖັງຕໍ່ວັນ. ບົດລາຍງານຂອງ OPEC ຕີລາຄາວ່າ ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດທົ່ວໂລກໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ຈະຊຸກຍູ້ຄວາມຕ້ອງການນ້ຳມັນ, ພິເສດ ຍ້ອນມີການພື້ນພູຂອງບັນດາຂົງເຂດການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບິນ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, OPEC ຖືວ່າ ທ່າອ່ຽງເຕີບໂຕເສດຖະກິດທົ່ວໂລກເປັນປົກກະຕິໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ສືບຕໍ່ມີຂຶ້ນໃນໄຕມາດ III ຂອງປີນີ້, ຍ້ອນດັດຊະນີການບໍລິໂພກອຸປະໂພກເພີ່ມຂຶ້ນ, ພິເສດໃນບັນດາຂົງການບໍລິການ. ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ ຄາດວ່າບັນລຸ 2,7% ໃນປີນີ້ ແລະ 2,6% ໃນປີໜ້າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມີ​ຫຼາຍ​ບາດ​ກ້າວ​ໃໝ່, ຂ້ຽວ​ຂາດ, ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງຫຼວງ

ມີ​ຫຼາຍ​ບາດ​ກ້າວ​ໃໝ່, ຂ້ຽວ​ຂາດ, ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງຫຼວງ

ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ ໃນປີ 2023 ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ, ມີບາດກ້າວໃໝ່, ຂ້ຽວຂາດ, ຄົບຊຸດ, ຮອບດ້ານ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາ
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