ຂ່າວສານ
Google ເຊີດຊູອ່າວຮະລອງ
ໂດຍແມ່ນອັນຄົບຮອບ 29 ປີ ທີ່ອົງການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ສປຊ (UNESCO) ຮັບຮອງວ່າ ອ່າວຮະລອງ ຂອງຫວຽດນາມ ແມ່ນມໍລະດົກທຳມະຊາດໂລກ, ວັນທີ 17 ທັນວາ, Google ໄດ້ເລືອກເອົາພາບພູຜາປ່າໄມ້ທະເລທີ່ສວຍງາມຂອງອ່າວຮະລອງ ເປັນຮູບ ສັນຍາລັກ ຊົ່ວຄາວ.
ໃນບົດຂຽນແນະນຳກ່ຽວກັບອ່າວຮະລອງ, Google ໄດ້ຄັດສະເໜີເນື້ອໃນເລົ່າຂຽນປາກຕໍ່ປາກກ່ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງເຂດອ່າວດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍສອງຄຳ “ຮະລອງ” ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ມັງກອນ - ສັກສິດບິນລົງ, ສິ່ງໂລກມະນຸດອັນໄດ້ສ້າງເປັນບັນດາຮ່ອມພູທີ່ໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຖານ, ມີນ້ຳເຕັມ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາສາຍພູທີ່ພົ້ນຂຶ້ນເທິງໜ້ານ້ຳ. ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ລວມມີເກາະດອນນ້ອຍໃຫຍ່ເກືອບ 2.000 ໜ່ວຍ ແລະ ເປັນບ່ອນດຳລົງຊີວິດຂອງສັດສາວາສິ່ງນາໆຊະນິດ.
ທັດສະນີຍະພາບ ອ່າວຮະລອງ ໄດ້ປະກົດຂຶ້ນໂດຍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຈັບອົກຈັບໃຈໃນບົດຂຽນດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ຮັບການຂະໜານນາມວ່າ “ເໝືອນດັ່ງບັນດາຊັບສິນອັນລ້ຳຄ່າຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ”.