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ຂ່າວສານ

Google ເຊີດ​ຊູ​ອ່າ​ວ​ຮະ​ລອງ

ທັດສະນີຍະພາບ ອ່າວຮະລອງ ໄດ້ປະກົດຂຶ້ນໂດຍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຈັບອົກຈັບໃຈໃນບົດຂຽນດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ຮັບການຂະໜານນາມວ່າ “ເໝືອນດັ່ງບັນດາຊັບສິນອັນລ້ຳຄ່າຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ”.
(Google Doodles)

ໂດຍແມ່ນອັນຄົບຮອບ 29 ປີ ທີ່ອົງການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ສປຊ (UNESCO) ຮັບຮອງວ່າ ອ່າວຮະລອງ ຂອງຫວຽດນາມ ແມ່ນມໍລະດົກທຳມະຊາດໂລກ, ວັນທີ 17 ທັນວາ,  Google ໄດ້ເລືອກເອົາພາບພູຜາປ່າໄມ້ທະເລທີ່ສວຍງາມຂອງອ່າວຮະລອງ ເປັນຮູບ ສັນຍາລັກ ຊົ່ວຄາວ.

ໃນບົດຂຽນແນະນຳກ່ຽວກັບອ່າວຮະລອງ, Google ໄດ້ຄັດສະເໜີເນື້ອໃນເລົ່າຂຽນປາກຕໍ່ປາກກ່ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງເຂດອ່າວດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍສອງຄຳ “ຮະລອງ” ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ມັງກອນ - ສັກສິດບິນລົງ, ສິ່ງໂລກມະນຸດອັນໄດ້ສ້າງເປັນບັນດາຮ່ອມພູທີ່ໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຖານ, ມີນ້ຳເຕັມ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາສາຍພູທີ່ພົ້ນຂຶ້ນເທິງໜ້ານ້ຳ. ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ລວມມີເກາະດອນນ້ອຍໃຫຍ່ເກືອບ 2.000 ໜ່ວຍ ແລະ ເປັນບ່ອນດຳລົງຊີວິດຂອງສັດສາວາສິ່ງນາໆຊະນິດ.

ທັດສະນີຍະພາບ ອ່າວຮະລອງ ໄດ້ປະກົດຂຶ້ນໂດຍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຈັບອົກຈັບໃຈໃນບົດຂຽນດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ຮັບການຂະໜານນາມວ່າ “ເໝືອນດັ່ງບັນດາຊັບສິນອັນລ້ຳຄ່າຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 18 ທັນວານີ້, ເຮືອບີນພິເສດທີ່ນຳສົ່ງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ( ອາຊຽນ) - ຍີ່ປຸ່ນແລະການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ.
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