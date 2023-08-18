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ຂ່າວສານ

Festival ລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນຮ່າໂນ້ຍ ປີ 2023

ໃນອາທິດຜ່ານມາ, ພະແນກກະຈາຍສຽງບັນດາລາຍການພາກພາສາຕ່າງປະເທດ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍ, ອີເມວ 395 ສະບັບ ແລະ ໂທລະສັບຫຼາຍສາຍ ຈາກທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ມາຈາກ 36 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ. ໃນນັ້ນ, ລາຍການພາກພາສາລາວ ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍ, ອີເມວ 15 ສະບັບຈາກທ່ານຜູ້ຟັງ.
ເດັກນ້ອຍ ຫວຽດນາມ (ພາບປະກອບຈາກອິນເຕີເນັດ)

ອາທິດຜ່ານມາ, ຈາກ Bolivia, ຜູ້ຟັງ Mario Muñoz Mendoza, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຢ້ຽມຢາມ ອີຣານ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເປັນການສ້າງຂີດໝາຍເອກະລາດຢ່າງແທ້ຈິງໃຫ້ທັງສອງປະເທດ ທີ່ພວມຊອກຫາການພັດທະນາຂອງປະເທດຕົນ. ອີຣານ ສາມາດສະໜອງນ້ຳມັນ, ສ່ວນ ຫວຽດນາມ ມີວັດຖຸດິບຜະລິດການຢາສຳຄັນເຊິ່ງ ອີຣານ ມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສິ່ງດັ່ງກ່າວກໍ່ເປັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີໃຫ້ແກ່ສອງປະເທດຊາດ”.

ສ່ວນທ່ານ Juan Diez, ຈາກນະຄອນ Santande, ປະເທດ ແອັດສະປາຍ ໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍເຊິ່ງມີເນື້ອໃນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເວທີປາໄສເດັກນ້ອຍ ຫວຽດນາມ 2023,  ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ: ເດັກນ້ອຍ ແມ່ນອະນາຄົດຂອງມວນມະນຸດ, ຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາໃນສະພາບເງື່ອນໄຂດ້ານວັດຖຸ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານການສິດສອນໃຫ້ທີ່ດີສຸດ. ນັ້ນແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ລຸ້ນຄົນຕໍ່ໄປໄດ້ຮັບການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງຮອບດ້ານ ຕາມຈິດໃຈວິທະຍາສາດ ແລະ ແມ່ນການສືບທອດມໍລະດົກຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ນັກວິລະຊົນຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຂອງລຸ້ນຄົນອື່ນໆອີກ. ເດັກນ້ອຍ - ອະນາຄົດຂອງປະເທດຊາດ, ຂອງມວນມະນຸດ, ດ້ວຍແນວຄວາມຄິດ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈຂອງຕົນ ຈະສ້າງໂລກໃໝ່, ຢຸດຕິການກົດຂີ່ຂູດຮີດ, ລ່າເມືອງຂຶ້ນ, ຈັກກະພັດ… ແນວຄວາມຄິດນັ້ນຈະໄດ້ແຜ່ກະຈາຍ ແລະ ແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອສ້າງສັດຈະທຳ ແລະ ຄວາມຜາສຸກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

AEM55: ຫວຽດນາມ ປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າໃນການຮ່ວມມືເສດຖະກິດພາຍໃນກຸ່ມອາຊຽນ

AEM55: ຫວຽດນາມ ປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າໃນການຮ່ວມມືເສດຖະກິດພາຍໃນກຸ່ມອາຊຽນ

ບັນດາລັດຖະມົນຕີໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ 4 ໃນຈຳນວນ 7 ຂໍ້ລິເລີ່ມຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດຂອງອິນໂດເນເຊຍ ຊື່ງແມ່ນປະເທດເປັນປະທານ ອາຊຽນ ໃນປີນີ້ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດ, ພິເສດແມ່ນການລົງນາມໃນອະນຸສັນຍາສະບັບທີ 2 ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງສັນຍາການຄ້າເສລີ ອາຊຽນ -ອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວເຢີແລນ
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