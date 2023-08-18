ຂ່າວສານ
Festival ລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນຮ່າໂນ້ຍ ປີ 2023
ອາທິດຜ່ານມາ, ຈາກ Bolivia, ຜູ້ຟັງ Mario Muñoz Mendoza, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຢ້ຽມຢາມ ອີຣານ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເປັນການສ້າງຂີດໝາຍເອກະລາດຢ່າງແທ້ຈິງໃຫ້ທັງສອງປະເທດ ທີ່ພວມຊອກຫາການພັດທະນາຂອງປະເທດຕົນ. ອີຣານ ສາມາດສະໜອງນ້ຳມັນ, ສ່ວນ ຫວຽດນາມ ມີວັດຖຸດິບຜະລິດການຢາສຳຄັນເຊິ່ງ ອີຣານ ມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສິ່ງດັ່ງກ່າວກໍ່ເປັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີໃຫ້ແກ່ສອງປະເທດຊາດ”.
ສ່ວນທ່ານ Juan Diez, ຈາກນະຄອນ Santande, ປະເທດ ແອັດສະປາຍ ໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍເຊິ່ງມີເນື້ອໃນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເວທີປາໄສເດັກນ້ອຍ ຫວຽດນາມ 2023, ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ: ເດັກນ້ອຍ ແມ່ນອະນາຄົດຂອງມວນມະນຸດ, ຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາໃນສະພາບເງື່ອນໄຂດ້ານວັດຖຸ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານການສິດສອນໃຫ້ທີ່ດີສຸດ. ນັ້ນແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ລຸ້ນຄົນຕໍ່ໄປໄດ້ຮັບການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງຮອບດ້ານ ຕາມຈິດໃຈວິທະຍາສາດ ແລະ ແມ່ນການສືບທອດມໍລະດົກຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ນັກວິລະຊົນຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຂອງລຸ້ນຄົນອື່ນໆອີກ. ເດັກນ້ອຍ - ອະນາຄົດຂອງປະເທດຊາດ, ຂອງມວນມະນຸດ, ດ້ວຍແນວຄວາມຄິດ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈຂອງຕົນ ຈະສ້າງໂລກໃໝ່, ຢຸດຕິການກົດຂີ່ຂູດຮີດ, ລ່າເມືອງຂຶ້ນ, ຈັກກະພັດ… ແນວຄວາມຄິດນັ້ນຈະໄດ້ແຜ່ກະຈາຍ ແລະ ແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອສ້າງສັດຈະທຳ ແລະ ຄວາມຜາສຸກ.