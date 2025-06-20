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ຂ່າວສານ

Fed ຮັກ​ສາ​ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍໄວ​້​ຄື​ເກົ່າ, ຄາ​ດ​ຄະ​ເນ​ສາ​ມາດຫຼຸດ​ລົງ​ຕື່ມ​ອີກ 2 ເທົ່າ​ໃນ​ປີ​ນີ້

ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ທະນາຄານກາງສະຫະລັດ ອາເມລິກາ (Fed) ໄດ້ຕົກລົງຮັກສາອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານໃນປັດຈຸບັນ ພ້ອມທັງຄາດຄະເນວ່າ ອາດຈະຫຼຸດລົງຕື່ມອີກ 2 ເທົ່າໃນປີ 2025.
ທ່ານປະທານທະນາຄານກາງສະຫະລັດ ອາເມລິກາ Jerome Powell ກ່າວຄຳເຫັນໃນການຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ ວໍຊິງຕັນ ໃນວັນທີ 18/6/2025 (ພາບ: REUTERS/Kevin Mohatt)
ຄະນະກຳມະການຕະຫຼາດເປີດສະຫະລັດ ໄດ້ສືບຕໍ່ຮັກສາອັດຕາດອກເບ້ຍໃນປະມານ 4,25% - 4,5%, ເຊິ່ງເປັນອັດຕາແຕ່ເດືອນທັນວາ 2024. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຄະນະກຳມະການນີ້ກໍປະກາດແຜນວາດ “dot plot” ໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາສະມາຊິກຄະນະກຳມະການຍັງຄົງອຽງໄປຫາຄວາມອາດສາມາດຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍລົງ 2 ເທົ່າ ໃນທ້າຍປີ 2025. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄະນະກຳມະການຕະຫຼາດເປີດສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ກໍໄດ້ຫຼຸດລະດັບການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບຈຳນວນເທື່ອຫຼຸດອັດຕາພາສີລົງໃນປີ 2026 ແລະ 2027, ໝາຍຄວາມວ່າການຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍສາມາດຫຼຸດລົງຫຼາຍສຸດແມ່ນປະມານ 1% (ທຽບເທົ່າກັບການຫຼຸດລົງ 4 ເທື່ອເທົ່ານັ້ນ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັກ​ພູມ​ໃຈ​ໄທ ຖະ​ແຫຼງ​ຖອນ​ຕົວ​ອອກ​ຈາກ​ພັກ​ຮ່ວມ​ລັດ​ຖະ​ບານ ໄທ

ພັກ​ພູມ​ໃຈ​ໄທ ຖະ​ແຫຼງ​ຖອນ​ຕົວ​ອອກ​ຈາກ​ພັກ​ຮ່ວມ​ລັດ​ຖະ​ບານ ໄທ

ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ພັກພູມໃຈໄທ ເຊິ່ງເປັນພັກໃຫຍ່ອັນດັບທີ 2 ໃນລັດຖະບານຂອງທ່ານນາງ ແພທອງທານ ຊິນນະວັດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ດ້ວຍ 69 ບ່ອນນັ່ງໃນສະພາແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ຖະແຫຼງຖອນຕົວອອກຈາກພັກລວມລັດຖະບານຢ່າງເປັນທາງການ.
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