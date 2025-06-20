ຂ່າວສານ Fed ຮັກສາອັດຕາດອກເບ້ຍໄວ້ຄືເກົ່າ, ຄາດຄະເນສາມາດຫຼຸດລົງຕື່ມອີກ 2 ເທົ່າໃນປີນີ້ 20/06/2025 ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ທະນາຄານກາງສະຫະລັດ ອາເມລິກາ (Fed) ໄດ້ຕົກລົງຮັກສາອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານໃນປັດຈຸບັນ ພ້ອມທັງຄາດຄະເນວ່າ ອາດຈະຫຼຸດລົງຕື່ມອີກ 2 ເທົ່າໃນປີ 2025. ທ່ານປະທານທະນາຄານກາງສະຫະລັດ ອາເມລິກາ Jerome Powell ກ່າວຄຳເຫັນໃນການຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ ວໍຊິງຕັນ ໃນວັນທີ 18/6/2025 (ພາບ: REUTERS/Kevin Mohatt)ຄະນະກຳມະການຕະຫຼາດເປີດສະຫະລັດ ໄດ້ສືບຕໍ່ຮັກສາອັດຕາດອກເບ້ຍໃນປະມານ 4,25% - 4,5%, ເຊິ່ງເປັນອັດຕາແຕ່ເດືອນທັນວາ 2024. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຄະນະກຳມະການນີ້ກໍປະກາດແຜນວາດ “dot plot” ໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາສະມາຊິກຄະນະກຳມະການຍັງຄົງອຽງໄປຫາຄວາມອາດສາມາດຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍລົງ 2 ເທົ່າ ໃນທ້າຍປີ 2025. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄະນະກຳມະການຕະຫຼາດເປີດສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ກໍໄດ້ຫຼຸດລະດັບການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບຈຳນວນເທື່ອຫຼຸດອັດຕາພາສີລົງໃນປີ 2026 ແລະ 2027, ໝາຍຄວາມວ່າການຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍສາມາດຫຼຸດລົງຫຼາຍສຸດແມ່ນປະມານ 1% (ທຽບເທົ່າກັບການຫຼຸດລົງ 4 ເທື່ອເທົ່ານັ້ນ). (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)