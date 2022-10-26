ຂ່າວສານ
Escape: ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ຍອດຢ້ຽມສຳລັບແຂກທ່ອງທ່ຽວອົດສະຕາລີ
ໃນບົດຂຽນມີຫົວຂໍ້ວ່າ “ຢາກໄປທ່ຽວດ້ວຍລາຄາຖືກ? ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະຖານທີ່ນຳມາເຊິ່ງຄຸນຄ່າດີທີ່ສຸດຢູ່ອາຊີ”, ຜູ້ຂຽນ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຫດຜົນເປັນຫຍັງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຈິ່ງແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດຢູ່ອາຊີສຳລັບແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອົດສະຕາລີ. ຜູ້ຂຽນໄດ້ຂຽນແຈ້ງວ່າ ແຕ່ອົດສະຕາລີ ໄປຫາຫວຽດນາມ ດ້ວຍເສັ້ນທາງການບິນໂດຍກົງທີ່ມີລາຄາຖືກ ແລະ ລາຄາພັກເຊົາຢູ່ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ສູງໃນສະພາບການຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວພວມໄດ້ຊອກຫາວິທີການຟື້ນຟູພາຍຫຼັງຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກພະຍາດໂຄວິດ - 19. ຜູ້ຂຽນ ໄດ້ຄັດສະເໜີບັນດາການລົງພຶດຕິກຳຕົວຈິງສ່ວນຕົວເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ແກ່ຂໍ້ສັງເກດດັ່ງກ່າວ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານສາມາດວາດພາດໄດ້ກ່ຽວກັບລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍລາຄາທີ່ບໍ່ແພງປານໃດ.