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ຂ່າວສານ

Escape: ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່ຍອດ​ຢ້​ຽມ​ສຳ​ລັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ເວັບໄຊການທ່ອງທ່ຽວ Escape ຂອງອົດສະຕາລີ ໄດ້ລົງບົດຂຽນແນະນຳ ຫວຽດນາມ ຄືສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວລາຄາຖືກທີ່ຍອດຢ້ຽມສຳລັບແຂກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາຈາກອົດສະຕາລີ.
  ແຂກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ແລະ ຫວຽດນາມ ຢ້ຽມຊົມເມືອງເກົ່າໂຮ້ຍອານ (ພາບ: TTXVN)  

ໃນບົດຂຽນມີຫົວຂໍ້ວ່າ “ຢາກໄປທ່ຽວດ້ວຍລາຄາຖືກ? ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະຖານທີ່ນຳມາເຊິ່ງຄຸນຄ່າດີທີ່ສຸດຢູ່ອາຊີ”, ຜູ້ຂຽນ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຫດຜົນເປັນຫຍັງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຈິ່ງແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດຢູ່ອາຊີສຳລັບແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອົດສະຕາລີ. ຜູ້ຂຽນໄດ້ຂຽນແຈ້ງວ່າ ແຕ່ອົດສະຕາລີ ໄປຫາຫວຽດນາມ ດ້ວຍເສັ້ນທາງການບິນໂດຍກົງທີ່ມີລາຄາຖືກ ແລະ ລາຄາພັກເຊົາຢູ່ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ສູງໃນສະພາບການຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວພວມໄດ້ຊອກຫາວິທີການຟື້ນຟູພາຍຫຼັງຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກພະຍາດໂຄວິດ - 19. ຜູ້ຂຽນ ໄດ້ຄັດສະເໜີບັນດາການລົງພຶດຕິກຳຕົວຈິງສ່ວນຕົວເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ແກ່ຂໍ້ສັງເກດດັ່ງກ່າວ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານສາມາດວາດພາດໄດ້ກ່ຽວກັບລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍລາຄາທີ່ບໍ່ແພງປານໃດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ABD ​ລະ​ດົມ​ເງິນ​ຈຳ​ນວນ 135 ລ້ານ USD ເພື່ອ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ການຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມດ້ວຍ​ພາ​ຫະ​ນະໄຟ​ຟ້າ​ໃຫ້​ແກ່ ຫວຽດ​ນາມ

ABD ​ລະ​ດົມ​ເງິນ​ຈຳ​ນວນ 135 ລ້ານ USD ເພື່ອ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ການຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມດ້ວຍ​ພາ​ຫະ​ນະໄຟ​ຟ້າ​ໃຫ້​ແກ່ ຫວຽດ​ນາມ

ບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍມີ ກຳນົດເວລາແມ່ນ 7 ປີລວມມີ: ເງິນກູ້ຢືມ ຈາກ ADB 20 ລ້ານ USD, ບ້ວງບເງິນກູ້ຢືມຕ່າງໆທີ່ມີມູນຄ່າ 87 ລ້ານ USD ໂດຍ ADB ລະດົມເປັນປະທານຈັດສັນທຶນ ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບສິດ ແລະ ບ້ວງເງິນອຸປະຖຳບຸລິມະສິດມີມູນຄ່າ 28 ລ້ານ USD.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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