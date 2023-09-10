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ຂ່າວສານ

ASIAD 19: ພິທີແຫ່ທວນໄຟເລີ່ມຈາກນະຄອນ ຫານເຈົາ (ປະເທດຈີນ)

ສັ້ນທາງແຫ່ທວນໄຟໄດ້ຮັບການປະດັບປະດາອອກແບບດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຈື໋ຈານ ງາມດັ່ງພາບແຕ້ມ ແລະ ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ”, ດ້ວຍຈຸດປະສົງຢາກແນະນຳມໍລະດົກປະຫວັດສາດ - ວັດທະນະທຳ.
ມີນັກກິລາລວມທັງໝົດ 106 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມການແຫ່ທວນໄຟ

ວັນທີ 8 ກັນຍາ, ພິທີແຫ່ທວນໄຟຂອງງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີ ຄັ້ງທີ 19 (ASIAD 19) ໄດ້ເລີ່ມເດີນທາງຈາກນະຄອນ ຫານເຈົາ ແລະ ຈະໄດ້ແຫ່ຜ່ານ 10 ສະຖານທີ່ຢູ່ແຂວງ ຈື໋ຈານ ຂອງປະເທດຈີນ. ມີນັກກິລາລວມທັງໝົດ 106 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມການແຫ່ທວນໄຟ, ໃນນັ້ນມີບັນດານັກກິລາຊື່ສຽງຂອງປະເທດຈີນ. ທວນໄຟຈະສືບຕໍ່ໄດ້ແຫ່ໄປຜ່ານ 10 ທ້ອງຖິ່ນຢູ່ ປະເທດຈີນ ແລະ ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ.

ຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເສັ້ນທາງແຫ່ທວນໄຟໄດ້ຮັບການປະດັບປະດາອອກແບບດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຈື໋ຈານ ງາມດັ່ງພາບແຕ້ມ ແລະ ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ”, ດ້ວຍຈຸດປະສົງຢາກແນະນຳມໍລະດົກປະຫວັດສາດ - ວັດທະນະທຳ, ທິວທັດທຳມະຊາດຂອງແຂວງ ຈື໋ຈານ, ກໍ່ຄືຄວາມຮັກແພງແຂກຄົນຂອງປະຊາຊົນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ. ຄາດວ່າ, ASIAD 19 ຈະແມ່ນງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີ ໃຫຍ່ທິ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກກິລາ 12.500 ຄົນມາຈາກ 45 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ. ASIAD 19 ອາດຈະມີທັງໝົດ 40 ປະເພດກິລາ ດ້ວຍ 481 ລາຍການແຂ່ງຂັນ. ນີ້ແມ່ນເຫດການກິລາມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ທີສອງໃນໂລກ, ຖັດຈາກ Olympic ລະດູຮ້ອນ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 3 ທີ່ ຈີນ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດ ASIAD, ພາຍຫຼັງທີ່ເປັນເຈົ້າພາບຈັດເຫດການກິລານີ້ໃນປີ 1990 ແລະ 2010.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ

ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ກັນຍານີ້, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 10 – 11 ກັນຍານີ້, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງ ພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.
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