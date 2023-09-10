ຂ່າວສານ
ASIAD 19: ພິທີແຫ່ທວນໄຟເລີ່ມຈາກນະຄອນ ຫານເຈົາ (ປະເທດຈີນ)
ວັນທີ 8 ກັນຍາ, ພິທີແຫ່ທວນໄຟຂອງງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີ ຄັ້ງທີ 19 (ASIAD 19) ໄດ້ເລີ່ມເດີນທາງຈາກນະຄອນ ຫານເຈົາ ແລະ ຈະໄດ້ແຫ່ຜ່ານ 10 ສະຖານທີ່ຢູ່ແຂວງ ຈື໋ຈານ ຂອງປະເທດຈີນ. ມີນັກກິລາລວມທັງໝົດ 106 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມການແຫ່ທວນໄຟ, ໃນນັ້ນມີບັນດານັກກິລາຊື່ສຽງຂອງປະເທດຈີນ. ທວນໄຟຈະສືບຕໍ່ໄດ້ແຫ່ໄປຜ່ານ 10 ທ້ອງຖິ່ນຢູ່ ປະເທດຈີນ ແລະ ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ.
ຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເສັ້ນທາງແຫ່ທວນໄຟໄດ້ຮັບການປະດັບປະດາອອກແບບດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຈື໋ຈານ ງາມດັ່ງພາບແຕ້ມ ແລະ ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ”, ດ້ວຍຈຸດປະສົງຢາກແນະນຳມໍລະດົກປະຫວັດສາດ - ວັດທະນະທຳ, ທິວທັດທຳມະຊາດຂອງແຂວງ ຈື໋ຈານ, ກໍ່ຄືຄວາມຮັກແພງແຂກຄົນຂອງປະຊາຊົນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ. ຄາດວ່າ, ASIAD 19 ຈະແມ່ນງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີ ໃຫຍ່ທິ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກກິລາ 12.500 ຄົນມາຈາກ 45 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ. ASIAD 19 ອາດຈະມີທັງໝົດ 40 ປະເພດກິລາ ດ້ວຍ 481 ລາຍການແຂ່ງຂັນ. ນີ້ແມ່ນເຫດການກິລາມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ທີສອງໃນໂລກ, ຖັດຈາກ Olympic ລະດູຮ້ອນ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 3 ທີ່ ຈີນ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດ ASIAD, ພາຍຫຼັງທີ່ເປັນເຈົ້າພາບຈັດເຫດການກິລານີ້ໃນປີ 1990 ແລະ 2010.