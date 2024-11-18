ຂ່າວສານ
APEC 2024: ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ພົບປະກັບການນຳຫຼາຍປະເທດ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ. ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ຖືການພັດທະນາການພົວພັນຮ່ວມມື, ມີດຕະພາບກັບ ຈີນ ແມ່ນການຄັດເລືອກຍຸດທະສາດ, ແມ່ນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຫຼາຍຝ່າຍຂອງ ຫວຽດນາມ.
ເມື່ອແລກປ່ຽນກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ຖື ອາເມລິກາ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືມີຄວາມສຳຄັນຍຸດທະສາດ ແລະ ສະແດງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນເມື່ອ 2 ຝ່າຍບັນລຸໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງ ພາຍຫຼັງ 1 ປີຜັນຂະຫຍາຍຂອບເຂດຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ເພື່ອສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ທີ່ການແລກປ່ຽນກັບທ່ານນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍກົນໄກຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດ, ຄື: ການເມືອງ - ການທູດ, ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ວັດທະນະທຳ - ການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການກະທຳຂອງຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ ໄລຍະ 2024 – 2027 ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດເຊຍ Alexei Overchuk ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ລັດເຊຍ ໃຫ້ບຸລິມະສິດພັດທະນາການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ນັບມື້ນັບແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ ບົນເນື້ອໃນຈິດໃຈການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອມິດຕະພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງ 2 ປະເທດ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຢືນຢັນວ່າ, ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານກັບສະຫະພັນ ລັດເຊຍ.
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ, 2 ຝ່າຍເຫັນດີສືບຕໍ່ຮັກສາການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ການພົບປະຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ; ແບ່ງປັນສະພາບການຂອງແຕ່ລະປະເທດຢ່າງທັນການ ແລະ ແລກປ່ຽນບັນດາບັນຫາສາກົນ, ພາກພື້ນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ; ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ.
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Ishiba Shigeru ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃນດ້ານການເມືອງ, ການພົບປະຂັ້ນສູງປະຈຳປີ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃຫ້ແທດຈິງ, ຜ່ານການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ລົງນາມ.