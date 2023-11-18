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ຂ່າວສານ

APEC 2023: ກອງ​ປະ​ຊຸມການ​ນຳ​ບັນ​ດາ​​​ພື້ນ​ຖານເສດ​ຖະ​ກິດ APEC ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ກອງປະຊຸມການນຳບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດ ເວທີປາໄສການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) ຄັ້ງທີ 30 ຖືກໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ພະຈິກ ຕາມເວລາ ຫວຽດນາມ, ຢູ່ San Francisco (ອາເມລິກາ).
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ບັນດາການນຳ APEC ໃນວາລະເຮັດວຽກ (ພາບ: TTXVN)

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວໃນ ສັບປະດາສຸດຍອດ  APEC 2023. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສ້າງອະນາຄົດທີ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຍືນຍົງໃຫ້ທຸກໆຄົນ”, ກອງປະຊຸມໄດ້ແນໃສ່ສ້າງຂົງເຂດ APEC ໃຫ້ມີລັກສະນະຮ່ວມສຳພັນ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ກວມລວມກວ່າ.

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໂລກ ພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າການປ່ຽນແປງຫຼາຍພໍສົມຄວນ, ດັ່ງນັ້ນ, ແຕ່ລະຂໍ້ຕົກລົງທີ່ພວກເຮົາວາງອອກ  ຈະຕັດສິນທິດທາງການພັດທະນາຕໍ່ໄປຂອງບໍ່ວ່າ ພຽງແຕ່ຂອງ 2 – 3  ປະເທດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນຂອງທັງໂລກໃນ 2 – 3 ທົດສະວັດຈະມາເຖິງອີກດ້ວຍ.  ການນຳ ອາເມລິກາ ກໍເຕື້ອງເຖິງເລື່ອງ ບັນດາປະເທດ ຕ້ອງພະຍາຍາມຮ່ວມມືນຳກັນເພື່ອບັນລຸໄດ້ຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງແທ້ຈິງໃນວິວັດທະນາການຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດສະມາຊິກ APEC ຕ້ອງມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງແຮງ ເພື່ອຮັບມືກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສູ້​ຊົນ​ຮອດ​ປີ 2025 ​ສືບ​ຕໍ່ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຈຳ​ນວນ​ຄອບ​ຄົວ​ທຸກ​ຍາກ ແລະ ໃກ້​ທຸກ​ຍາກ

ສູ້​ຊົນ​ຮອດ​ປີ 2025 ​ສືບ​ຕໍ່ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຈຳ​ນວນ​ຄອບ​ຄົວ​ທຸກ​ຍາກ ແລະ ໃກ້​ທຸກ​ຍາກ

ພາຍຫຼັງ 3 ປີແຫ່ງການຜັນຂະຫຍາຍ, ໂຄງການບັນລຸໄດ້ບັນດາໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຄືອັດຕາຫຼຸດຜ່ອນຄອບຄົວທຸກຍາກໃນແຕ່ລະປີລ້ວນແຕ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ລື່ນກາຍຄາດໝາຍ ທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກ.
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