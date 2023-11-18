ຂ່າວສານ
APEC 2023: ກອງປະຊຸມການນຳບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດ APEC ເນັ້ນໜັກເຖິງອະນາຄົດແບບຍືນຍົງ
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວໃນ ສັບປະດາສຸດຍອດ APEC 2023. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສ້າງອະນາຄົດທີ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຍືນຍົງໃຫ້ທຸກໆຄົນ”, ກອງປະຊຸມໄດ້ແນໃສ່ສ້າງຂົງເຂດ APEC ໃຫ້ມີລັກສະນະຮ່ວມສຳພັນ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ກວມລວມກວ່າ.
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໂລກ ພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າການປ່ຽນແປງຫຼາຍພໍສົມຄວນ, ດັ່ງນັ້ນ, ແຕ່ລະຂໍ້ຕົກລົງທີ່ພວກເຮົາວາງອອກ ຈະຕັດສິນທິດທາງການພັດທະນາຕໍ່ໄປຂອງບໍ່ວ່າ ພຽງແຕ່ຂອງ 2 – 3 ປະເທດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນຂອງທັງໂລກໃນ 2 – 3 ທົດສະວັດຈະມາເຖິງອີກດ້ວຍ. ການນຳ ອາເມລິກາ ກໍເຕື້ອງເຖິງເລື່ອງ ບັນດາປະເທດ ຕ້ອງພະຍາຍາມຮ່ວມມືນຳກັນເພື່ອບັນລຸໄດ້ຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງແທ້ຈິງໃນວິວັດທະນາການຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດສະມາຊິກ APEC ຕ້ອງມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງແຮງ ເພື່ອຮັບມືກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ.