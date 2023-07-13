ຂ່າວສານ
AIPA ຢັ້ງຢືນຄວາມມານະພະຍາຍາມນຳມະຕິເຂົ້າສູ່ຊີວິດຕົວຈິງ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຖືວ່າ ກອງປະຊຸມກຸ່ມໃຫ້ຄຳປຶກສາ AIPA ຄັ້ງທີ 14 ໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບການໂລກ, ພາກພື້ນສືບຕໍ່ມີການຜັນແປທີ່ສັບສົນ, ມີການຫັນປ່ຽນຂະໜາດໃຫຍ່ກ່ຽວກັບການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ໃນນັ້ນເສດຖະກິດໂລກ ພວມປະສົບກັບວິກິດການຫຼາຍຊັ້ນຍ້ອນການປະທະກັນດ້ານການເມືອງ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຜົນຕາມມາຂອງພະຍາດໂຄວິດ - 19. ຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ອາຊຽນສືບຕໍ່ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມປັບປຸງບົດບາດໃຈກາງ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນກຸ່ມ, ປັບປຸງປະຊາຄົມ, ປະຕິບັດສຳເລັດແຜນການສັງລວມ 2025 ໃນ 3 ເສົາຄ້ຳ ແລະ ກະກຽມໃຫ້ແກ່ໄລຍະພັດທະນາຕໍ່ໄປດ້ວຍການສ້າງວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ພາຍຫຼັງປີ 2025.
AIPA ຖືການປ່ຽນແປງໃໝ່ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີເປັນສຳຄັນ
ຕາມການຕີລາຄາຫຼ້າສຸດແລ້ວ, ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ບັນລຸໄດ້ຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍຢ່າງໃນບັນດາຂົງເຂດປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ລະດັບອຸດສາຫະກຳ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລະດັບພັດທະນາບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດໃນຫຼາຍວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ໃນທົ່ວໂລກ ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4 ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ພວມມີການພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ນຳມາເຊິ່ງກາລະໂອກາດຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ກໍ່ມີສິ່ງທ້າທາຍບໍ່ໜ້ອຍໃຫ້ແກ່ທຸກພື້ນຖານເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ.
ໃນສະພາບການນັ້ນ, ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕ, ພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ, ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຄວນຮັບຮູ້ບັນດາຜົນງານ, ຂໍ້ຈຳກັດຂອງວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຕ້ອງຮັບຮູ້, ເປັນເຈົ້າ, ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວໜ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພື່ອເພີ່ມທະວີສະມັດຕະພາບໃນການອອກແຮງງານ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ ແລະ ກຳລັງແກ້ງແຍ້ງຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ນຳການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີກາຍເປັນພື້ນຖານຍູ້ແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ, ຫັນປ່ຽນຮູບແບບການເຕີບໂຕຕາມລວງເລິກ, ອີງຕາມພູມປັນຍາ, ນະວັດຕະກຳ ເພືອສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸ, ກາຍເປັນຂັ້ນຕອນສຳຄັນໃນລະບົບສະໜອງມູນຄ່າທົ່ວໂລກ.
ດ້ວຍຈິດໃຈນັ້ນ, AIPA ໄດ້ຄັດເລືອກຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ “ຊຸກຍູ້ນະວັດຕະກຳ, ການມອບໂອນນຳໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີຮັບໃຊ້ການເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ”. ຢູ່ທີ່ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ຂອງກອງປະຊຸມ ໂດຍທ່ານ ຫງວຽນເຟືອງຕວັນ ຮອງຫົວໜ້າ ກຳມະທິການວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມເປັນປະທານ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານຄັດສະເໜີຫົວຂໍ້ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງ AIPA ສະເໜີບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມ. ບັນດາສະມາຊິກ AIPA ໄດ້ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ສຸມໃສ່ເຂົ້າການຊຸກຍູ້ນະວັດຕະກຳ, ຫັນປ່ຽນ, ນຳໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາວິທະສາຍາດ, ເຕັກໂນໂລຢີຮັບໃຊ້ການເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາພາຍໃນກຸ່ມ ແບບຍືນຍົງ.
ມານະພະຍາຍາມຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມະຕິໄດ້ຮັບຮອງເອົາຢູ່ສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA 43
ໃນວິວັດທະນາການພັດທະນາຂອງ ອາຊຽນ, ລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກ AIPA ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການໜູນຊ່ວຍລັດຖະບານບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ສືບຕໍ່ສ້າງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ ໃຫ້ແກ່ພາກພື້ນ ເພື່ອແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນພາຍໃນກຸ່ມໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ, ເພື່ອສະຖຽນລະພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນລວມຂອງ ປະຊາຄົມອາຊຽນ, ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງບົດບາດສຳຄັນຂອງ AIPA ໃນການຊີວິດດ້ານການເມືອງຂອງພາກພື້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຢູ່ກອງປະຊຸມໃຫ້ຄຳປຶກສາ AIPA ຄັ້ງນີ້, ລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດ AIPA ຢັ້ງຢືນຈະຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບລັດຖະບານບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ປະຕິບັດສຳເລັດແຜນການວິໄສທັດ 2025 ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍວິໄສທັດພາຍຫຼັງ 2025, ໃນນັ້ນສຸມໃສ່ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ, ເອກະພາບ ແລະ ບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການຮັບມື້ ກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແບບເກົ່າກໍ່ຄືແບບໃໝ່.
ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມ, ອົງການອາຫານ ແລະ ກະເສດ ສປຊ (FAO) ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະເລຂາ AIPA ຈັດພິທີເປີດຕົວ ເອກະສານ “ຊຸກຍູ້ນຳໃຊ້ການແນະນຳຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເຂົ້າທັນຍາຫານ, ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້: ຄູ່ມືທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດອາຊຽນ” ເພື່ອແນໃສ່ສະໜອງບັນດາຂໍ້ມູນລະອຽດ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກລັດລັດຖະສະພາອາຊຽນ ໃນວິວັດການປະສົມປະສານເນື້ອໃນ ຂອງການແນະນຳໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດສະມາຊິກ, ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ທັນຍາຫານ, ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາຍໃນກຸ່ມ.
ດ້ວຍການປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເນື້ອໃນໂຄງການດຳເນີນງານວາງອອກ, ກອງປະຊຸມ AIPA Caucus 14 ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງລັດຖະສະພາ ສະມາຊິກ AIPA ໃນການຍົກອອກບັນດາມະຕິຂອງ AIPA 43 ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຕົກຈິງຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ຊຸກຍູ້ນະວັດຕະກຳ, ການມອບໂອນ ນຳໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີຮັບໃຊ້ການເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ສືບຕໍ່ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມປັບປຸງບົດບາດເປັນໃຈກາງ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນກຸ່ມ, ປັບປຸງປະຊາຄົມ, ປະຕິບັດສຳເລັດແຜນການສັງລວມ 2025 ໃນ 3 ເສົາຄ້ຳ ແລະ ກະກຽມໃຫ້ແກ່ໄລຍະພັດທະນາຕໍ່ໄປດ້ວຍການສ້າງວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ພາຍຫຼັງປີ 2025. ເລື່ອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈັດຕັ້ງຢ່າງສຳເລັດຜົນກອງປະຊຸມກຸ່ມໃຫ້ຄຳປຶກສາລະຫວ່າງລັດຖະສະພາ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 14 ຕາມກົນໄກໝູນວຽນຂອງ AIPA ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ແທດຈິງ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການຍູ້ແຮງ ແລະ ຍົກລະດັບການພົວພັນຫຼາຍຝ່າຍ ຮອດປີ 2030, ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍຖານະບົດບາດ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະສະພາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ, ພິເສດແມ່ນ ຢູ່ AIPA.