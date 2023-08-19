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ຂ່າວສານ

AEM55: ຫວຽດນາມ ປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າໃນການຮ່ວມມືເສດຖະກິດພາຍໃນກຸ່ມອາຊຽນ

ບັນດາລັດຖະມົນຕີໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ 4 ໃນຈຳນວນ 7 ຂໍ້ລິເລີ່ມຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດຂອງອິນໂດເນເຊຍ ຊື່ງແມ່ນປະເທດເປັນປະທານ ອາຊຽນ ໃນປີນີ້ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດ, ພິເສດແມ່ນການລົງນາມໃນອະນຸສັນຍາສະບັບທີ 2 ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງສັນຍາການຄ້າເສລີ ອາຊຽນ -ອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວເຢີແລນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ສິງຫາ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງຕ່າງໆໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 55 (AEM 55) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ Semarang ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ Zulkifli Hasan ລັດຖະມົນຕີ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.ພາບ: VOV

ການຄ້າ ອິນໂດເນເຊຍ, ລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ອາຊຽນ Kao Kim Hourn. ຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລວມມີຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເງິນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ນຳໜ້າ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ 4 ໃນຈຳນວນ 7 ຂໍ້ລິເລີ່ມຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດຂອງອິ ນໂດເນເຊຍ ຊື່ງແມ່ນປະເທດເປັນປະທານ ອາຊຽນ ໃນປີນີ້ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດ, ພິເສດແມ່ນການລົງນາມໃນອະນຸສັນຍາສະບັບທີ 2 ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງສັນຍາການຄ້າເສລີ ອາຊຽນ -ອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວເຢີແລນ(AANZFTA)   ໃນຂອບກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດອາຊຽນ ຄັ້ງນີ້ ກໍ່ຄືການເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວການເຈລະຈາສັນຍາແມ່ ອາຊຽນກ່ຽວກັບເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43 ຄາດວ່າຈະດຳເນີນໃນຕົ້ນເດືອນກັນຍານີ້. ປີ.

ເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລືທີ່ກອງປະຊຸມ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງຕັ້ງໜ້າກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດພາຍໃນກຸ່ມ ອາຊຽນ. ເຊັ່ນ: ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການລົງນາມໃນອະນຸສັນຍາສະບັບທີ 2 ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງສັນຍາ AANZFTA, ເຈລະຈາຍົກລະດັບສັນຍາ ATIGA ແລະ ກະກຽມໃຫ້ແກ່ການເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວການເຈລະຈາ. ສັນຍາແມ່ ອາຊຽນກ່ຽວກັບເສດຖະກິດດິຈິຕອນ. ຜ່ານນັ້ນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດພາກພື້ນ, ຮັກສາບົດບາດຕັ້ງໜ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກກໍ່ຄືຟື້ນຟູເສດຖະກິດພາຍຫຼັງໂລກລະບາດ Covid – 19.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ລົງກວດກາວຽກງານກະກຽມສົກຮຽນໃຫມ່ 2023 – 2024 ຢູ່ ກອນຕູມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ລົງກວດກາວຽກງານກະກຽມສົກຮຽນໃຫມ່ 2023 – 2024 ຢູ່ ກອນຕູມ

ໃນການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ແຂວງ ກອນຕູມ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມກິນນອນຊົນເຜົ່າ ຕູເມີຣົງ ຢູ່ ຕາແສງ ດັກຮ່າ ເມືອງ ຕູເມີຣົງ, ລົງກວດກາວຽກງານກະກຽມສົກຮຽນໃຫມ່ 2023 – 2024 ຂອງແຂວງ ກອນຕູມ.
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