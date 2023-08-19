ຂ່າວສານ
AEM55: ຫວຽດນາມ ປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າໃນການຮ່ວມມືເສດຖະກິດພາຍໃນກຸ່ມອາຊຽນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ສິງຫາ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງຕ່າງໆໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 55 (AEM 55) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ Semarang ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ Zulkifli Hasan ລັດຖະມົນຕີ
ການຄ້າ ອິນໂດເນເຊຍ, ລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ອາຊຽນ Kao Kim Hourn. ຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລວມມີຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເງິນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ນຳໜ້າ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ 4 ໃນຈຳນວນ 7 ຂໍ້ລິເລີ່ມຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດຂອງອິ ນໂດເນເຊຍ ຊື່ງແມ່ນປະເທດເປັນປະທານ ອາຊຽນ ໃນປີນີ້ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດ, ພິເສດແມ່ນການລົງນາມໃນອະນຸສັນຍາສະບັບທີ 2 ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງສັນຍາການຄ້າເສລີ ອາຊຽນ -ອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວເຢີແລນ(AANZFTA) ໃນຂອບກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດອາຊຽນ ຄັ້ງນີ້ ກໍ່ຄືການເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວການເຈລະຈາສັນຍາແມ່ ອາຊຽນກ່ຽວກັບເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43 ຄາດວ່າຈະດຳເນີນໃນຕົ້ນເດືອນກັນຍານີ້. ປີ.
ເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລືທີ່ກອງປະຊຸມ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງຕັ້ງໜ້າກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດພາຍໃນກຸ່ມ ອາຊຽນ. ເຊັ່ນ: ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການລົງນາມໃນອະນຸສັນຍາສະບັບທີ 2 ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງສັນຍາ AANZFTA, ເຈລະຈາຍົກລະດັບສັນຍາ ATIGA ແລະ ກະກຽມໃຫ້ແກ່ການເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວການເຈລະຈາ. ສັນຍາແມ່ ອາຊຽນກ່ຽວກັບເສດຖະກິດດິຈິຕອນ. ຜ່ານນັ້ນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດພາກພື້ນ, ຮັກສາບົດບາດຕັ້ງໜ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກກໍ່ຄືຟື້ນຟູເສດຖະກິດພາຍຫຼັງໂລກລະບາດ Covid – 19.