ຂ່າວສານ
ADB ອັບເດດການຄາດຄະເນເສດຖະກິດພາກພື້ນ ປາຊີຟິກ
ໃນບົດລາຍງານຕິດຕາມເສດຖະກິດ ປາຊີຟິກ (PEM), ADB ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງການເຕີບໂຕເສດຖະກິດພາກພື້ນ ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ຍ້ອນການຟື້ນຟູໃນການເຄື່ອນໄຫວຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຢູ່ Papua New Guinea, ການທ່ອງທ່ຽວເປັນປົກກະຕິເກືອບມັງໝົດຂອງບັນດາບັນດາໂຄງການພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແມ່ນຂຶ້ນກັບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກຳລັງໜູນຈາກບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງສາທາລະນະ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ADB ກໍ່ກ່າວເຕືອນບາງຄວາມສ່ຽງຄື ສະພາບການຂາດແຮງງານ, ການເງິນທີ່ມີຈຳກັດ, ໄພທຳມະຊາດ ແລະ ການຜັນແປຂອງລາຄາສິນຄ້າ ທົ່ວໂລກ ແລະ ລະບົບສະໜອງ.
ADB ປະຕິບັດ PEM ຕາມຮອບວຽນ 2 ປີເທື່ອໜຶ່ງ ເພື່ອຕີລາຄາກ່ຽວກັບບັນດາການຜັນແປທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ບັນດາບັນຫານະໂຍບາຍຂອງ 14 ພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ພວມພັດທະນາຢູ່ ປາຊີຟິກ. ບົດລາຍງານສະບັບຫຼ້າສຸດໄດ້ພິຈາລະນາໃນຫຼາຍແງ່ມູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຟື້ນຟູຢູ່ ປາຊີຟິກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບົດລາຍງານກໍ່ສຸມໃສ່ການເຄື່ອນໄຫວກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຟື້ນຟູ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດ.