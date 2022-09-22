ຂ່າວສານ
ADB ຄາດຄະເນ: ຫວຽດນາມ ຈະແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດມີລະດັບການເຕີບໂຕແຮງທີ່ສຸດຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໃນປີ 2022 ແລະ ປີ 2023
ການລົງທຶນນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ, ໄພເງິນເຟີ້ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ ແລະ ບັນດາເງື່ອນໄຂດ້ານການເງິນ, ເງິນຕາເໝາະສົມ ເຊິ່ງຄາດຄະເນຈະຊຸກຍູ້ການບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດ, ຍູ້ແຮງການຟື້ນຟູເສດຖະກິດຂອງປີ 2022.
ທ່ານ Andrew Jeffries ຜູ້ອຳນວຍການແຫ່ງຊາດ ADB ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາສູງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ
ວັນທີ 21 ກັນຍາ, ທະນາຄາດພັດທະນາອາຊີ (ADB) ໄດ້ປະກາດບົດລາຍງານອັບເດດສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນ, ADB ໄດ້ຮັກສາການຕີລາຄາແງ່ຫວັງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ, ດ້ວຍການເຕີບໂຕລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ (GDP) ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,5% ໃນປີ 2022 ແລະ 6,7%ໃນປີ 2023. ລະດັບເງິນເຟີ້ແມ່ນ 3,8% ແລະ 4%. ທ່ານ Andrew Jeffries ຜູ້ອຳນວຍການແຫ່ງຊາດ ADB ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:
ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຟື້ນຟູໄວກ່ວາການຄາດຄະເນ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ແລະ ຈະສືບຕໍ່ມີການເຕີບໂຕໃນສະພາບການໂລກ ມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ. ເສດຖະກິດຟື້ນຟູມີສະຖຽນລະພາບ ຍ້ອນບັນດາຄວາມດູນດ່ຽງເສດຖະກິດແຮງ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍຈາກການຟື້ນຟູໄວກ່ວາການຄາດຄະເນຂອງຂະແໜງຜະລິດປຸງແຕ່ງ, ປະດິດສ້າງ ແລະ ການບໍລິການ.
ຢາກເຮັດໃຫ້ແຈ້ງບັນດາປັດໄຈຊ່ວຍຟື້ນຟູພື້ນຖານເສດຖະກິດຫວຽດນາມ ໂດຍໄວໃນປີ 2022, ຕາມທ່ານ Andrew Jeffries ແລ້ວ, ການລົງທຶນນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ, ໄພເງິນເຟີ້ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ ແລະ ບັນດາເງື່ອນໄຂດ້ານການເງິນ, ເງິນຕາເໝາະສົມ ເຊິ່ງຄາດຄະເນຈະຊຸກຍູ້ການບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດ, ຍູ້ແຮງການຟື້ນຟູເສດຖະກິດຂອງປີ 2022. ໄປຄຽງຄູ່ກັບແງ່ຫວັງທີ່ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ພວມມີການເຄື່ອນໄຫວເປັນຢ່າງດີບໍສົມຄວນ ໃນສະພາບການເສດຖະກິດທົ່ວໂລກຂາດສະຖຽນລະພາບຫຼາຍຢ່າງ, ທ່ານ Andrew Jeffries ຕັກເຕືອນວ່າ, ບົດລາຍງານຂອງ ADB ເນັ້ນໜັກເຖິງບັນດາຄວາມສ່ຽງດ້ວຍແງ່ຫວັງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)