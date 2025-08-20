Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

80 ປີ​ແຫ່ງ​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ: ພະ​ຍານຫຼັກ​ຖານ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ກ້ອນ​ມະ​ຫາ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ​ທັງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາສຳເລັດຜົນ (19/8/1945 – 19/8/2025), ສື່ເອເລັກໂຕນິກ ຂອງໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ອົງການກະບອກສຽງຂອງສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ສະບັບອອກວັນທີ 18 ສິງຫາ ໄດ້ລົງບົດຂຽນດ້ວຍຫົວຂໍ້: “ຜົນສຳເລັດຂອງການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ແມ່ນກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດສ້າງສາປະເທດຊາດ”.
ທ່ານ ເຈິງຈຽນກົວ, ເລຂານຸການໃຫຍ່ສະມາຄົມວິທະຍາ Charhar, ອົງການຄົ້ນຄວ້າ (Think – tank) ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ ຈີນ

ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໄຊຊະນະຂອງການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ແມ່ນກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ບັນດາຜົນສຳເລັດຂອງຫວຽດນາມ ໃນພາລະກິສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ, ແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານພິສູດໃຫ້ເຫັນການປະຕິບັດແນວທາງຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ການນຳພາຢ່າງສະຫຼາດສ່ອງໃສ ແລະ ວິໄສທັດຍຸດທະສາດຂອງພັກ ແລະ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ; ຢັ້ງຢືນກຳລັງແຮງຂອງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຈີນ, ທ່ານ ເຈິງຈຽນກົວ, ເລຂານຸການໃຫຍ່ສະມາຄົມວິທະຍາ Charhar, ອົງການຄົ້ນຄວ້າ (Think – tank) ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ ຈີນ, ຢັ້ງຢືນວ່າ:

“ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນການພັດທະນາເສດຖະກິດການປົວແປງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນການປະຕິຮູບການສຶກສາ ຫຼື ການລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຫວຽດນາມ ລ້ວນແຕ່ບັນລຸໄດ້ບັນດາຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນຖານະບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີສາກົນ ກໍໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນຫຼາຍພໍສົມຄວນ. ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ທັງນຳມາເຊິ່ງໝາກຜົນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເອງທັງປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ອາຊີພິເສດແມ່ນໃນໂລກອີກດ້ວຍ. ການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ກໍປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ ແລະ ການພັດທະນາຂອງທົ່ວໂລກ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກະ​སັດ ພູ​ຖານ ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ປັບ​ປຸງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ສອງ​ຝ່າຍ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກະ​ສັດ ພູ​ຖານ ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ປັບ​ປຸງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ສອງ​ຝ່າຍ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບລະດັບຊາດທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງສົມກຽດຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະສັດ ພູຖານ Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ.
