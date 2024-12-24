ຂ່າວສານ
80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ: ອາໄລຫາບັນດານັກຮົບອາສາສະໝັກ ວິລະຊົນຫວຽດນາມ ເສຍສະຫຼະຊີວິດຢູ່ລາວ
ເນື່ອງໃນໂອກາດ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ (22/12/1944 - 22/12/2024) ແລະ 35 ປີແຫ່ງວັນທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຊາດ (22/12/1989 - 22/12/2024), ວັນທີ 22 ທັນວາ, ຢູ່ອະນຸສາວາລີສຳພັນທະມິດສູ້ຮົບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຢູ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ລາວ, ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມປະຈຳຫຼວງພະບາງ ສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ຈັດຕັ້ງພິທີສວດມົນພາວະນາ, ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາບັນດານັກຮົບອາສາສະໝັກ ຫວຽດນາມທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດຢູ່ລາວ ແລະ ນັກຮົບວິລະຊົນບັນດາເຜົ່າລາວ ເສຍຊີວິດເພື່ອຊາດ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ສາກົນ ແລະ ການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ.
ຕາມທ່ານບຸນຄົງ ຫຼ້າຈຽມພອນ ເລຂາພັກແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງແຂວງ ອຸດົມໄຊແລ້ວ, ພິທີສວດມົນພາລະນາ, ຖະຫວາຍທູບທຽນ ບັນດານັກຮົບອາສາສະໝັກ ຫວຽດນາມທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດຢູ່ລາວ ແລະ ນັກຮົບວິລະຊົນບັນດາເຜົ່າລາວ ເສຍຊີວິດເພື່ອຊາດ ມີຄວາມໝາຍຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ເພື່ອສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ບັນດານັກຮົບວິລະຊົນ ຂອງທັງສອງປະເທດເຊິ່ງໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອເອກະລາດເສລີພາບຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ໜ້າທີ່ສາກົນອັນສູງສົ່ງ. ທ່ານບຸນຄົງ ຫຼ້າຈຽມພອນ ເນັ້ນໜັກວ່ານີ້ທັງແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນລຸ້ນຄົນໃນອະນາຄົດ, ທັງແມ່ນວິທີການເພື່ອໂຄສະນາໃຫ້ປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄວໜຸ່ມ ມີຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ຮັກສາໝາກຜົນຂອງການປະຕິວັດ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ.